Jorge Jesus gibt seinen ersten Kader für die portugiesische Nationalmannschaft bekannt

Der neue Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, hat seinen ersten 25-Mann-Kader für die kommende Saison der UEFA Nations League bekannt gegeben. Die Titelverteidiger, die in Gruppe A4 gelost wurden, wollen ihren Titel verteidigen, und die Debütliste des Trainers hat großes öffentliches Interesse geweckt. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Goal.com wurde Mannschaftskapitän und Stürmerlegende Cristiano Ronaldo wie erwartet in den Kader berufen. Die Anwesenheit des erfahrenen Angreifers bleibt für Portugal sowohl auf als auch neben dem Platz von entscheidender Bedeutung.

Neue Gesichter und überraschende Nominierungen

Der Cheftrainer hat vier neue Spieler in den Kader berufen. Unter ihnen ist Torhüter Samuel Soares, der seine erste Berufung erhielt und für die größte Überraschung sorgte. Zudem kehren Nuno Tavares, Joao Palhinha und Fabio Silva nach der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 in die Nationalmannschaft zurück.

Jorge Jesus erläuterte die Gründe für diese Änderungen auf einer Pressekonferenz. Ihm zufolge hat er bereits mit drei der Neulinge zusammengearbeitet, was ihnen eine schnellere Integration in die Mannschaft ermöglichen soll.

Samuel Soares — Torhüter, der erstmals in die Nationalmannschaft berufen wurde

Nuno Tavares — talentierter Verteidiger, der in den Kader zurückgekehrt ist

Joao Palhinha — Mittelfeldspieler, der nach fast einjähriger Pause zurückkehrt

Fabio Silva — junger Spieler, der zur Verstärkung der Offensive geholt wurde

Eine Mischung aus Zukunft und Gegenwart

Der Trainer betonte, dass bei der Auswahl die aktuelle Form der Spieler in ihren heimischen Ligen Priorität hatte. Jesus unterstrich, dass die jungen Spieler nicht nur für die heutigen Ergebnisse, sondern auch als Fundament für zukünftige internationale Wettbewerbe dienen sollen.

„Abgesehen von vier Spielern habe ich mit Fabio noch nicht gearbeitet, aber mit den anderen drei habe ich bereits zusammengearbeitet“, zitiert Goal.com Jorge Jesus. Der Trainer merkte an, dass sie bei den Turnieren 2030 noch unter 30 Jahre alt sein werden, und bezeichnete sie als Spieler für die Gegenwart und die Zukunft.

Gleichzeitig gab es einige Veränderungen im Kader. Insbesondere Jose Sa, Nelson Semedo, Samu Costa, Goncalo Guedes und Matheus Nunes wurden aufgrund taktischer Entscheidungen nicht für dieses Trainingslager nominiert. Die portugiesische Nationalmannschaft setzt ihre intensive Vorbereitung fort, um erfolgreich in die Nations League zu starten.