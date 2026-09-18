Gefährliche Zero-Click-Schwachstelle in Google Pixel Smartphones geschlossen

Google hat ein dringendes Sicherheitsupdate für Pixel Smartphones veröffentlicht. Dieses Update behebt eine kritische Sicherheitslücke mit der Kennung CVE-2026-58704, die laut ixbt.com bereits aktiv für gezielte Cyberangriffe ausgenutzt wurde. Dies berichtet Ixbt.com .

Experten erklären, dass sich die Schwachstelle in der Firmware des Smartphone-Modems befindet und es Angreifern ermöglichte, ihre Berechtigungen auszuweiten. In einigen Szenarien konnte dies dazu führen, dass die isolierte Umgebung des Modems verlassen wurde, um Zugriff auf andere Daten und Komponenten des Geräts zu erhalten. In der Praxis bedeutete dies die vollständige Kontrolle über das Smartphone durch Kriminelle.

Die Gefahr von Zero-Click-Angriffen

Das Gefährlichste an dieser Schwachstelle ist, dass sie Zero-Click -Angriffe ermöglichte. Vom Pixel-Besitzer war keinerlei Interaktion erforderlich – kein Klicken auf verdächtige Links, keine Installation unbekannter Apps oder das Ausführen von Dateien – der gesamte Prozess lief automatisch ab.

Laut Ixbt.com hat Google Anzeichen dafür gefunden, dass CVE-2026-58704 in der Praxis ausgenutzt wurde. Es handelt sich dabei jedoch nicht um Massenhackerangriffe, sondern um gezielte Operationen gegen einen begrenzten Nutzerkreis.

Untersuchung und Schutzmaßnahmen

Bisher hat Google nicht offengelegt, wer hinter den Angriffen steckt oder wie diese genau durchgeführt wurden. Zudem bringt das Unternehmen die Schwachstelle nicht mit einem bestimmten Softwarehersteller oder staatlichen Akteuren in Verbindung.

Solche Zero-Click-Fehler gehören in der Cybersicherheitswelt zu den wertvollsten Ressourcen für Entwickler kommerzieller Spionagesoftware, da sie den Zugriff auf das Gerät des Opfers ohne dessen Mitwirkung und ohne Vorwarnung ermöglichen.

Um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten, hat Google einen Patch für diesen Fehler in das aktuelle Sicherheitsupdate integriert. Pixel-Besitzern wird dringend empfohlen, ihr System umgehend zu aktualisieren.