Dramatische 3. Runde bei der Olympiade: Usbekische Teams vor harten Prüfungen gegen Top-Gegner

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Dramatische 3. Runde bei der Olympiade: Usbekische Teams vor harten Prüfungen gegen Top-Gegner

Bei der 46. Schacholympiade in Samarkand steigt die Spannung ins Unermessliche! Die Spitzenreiter, die in den ersten beiden Runden keine Punkte abgegeben haben, treffen nun auf echte Großmächte. In der heutigen 3. Runde werden sowohl in der offenen als auch in der Frauenkategorie alle drei Teams aus Usbekistan an die Bretter gehen.

Die Auslosung hat unseren Vertretern jedoch schwierige Gegner beschert: Besonders die Duelle gegen Deutschland und Spanien versprechen echte Nervenschlachten zu werden. Welche unserer Teams spielen heute mit den weißen Steinen, wer mit den schwarzen, und auf wen treffen die Weltstars?

Offene Sektion: Usbekistan 1 gegen Österreich, das zweite Team gegen Deutschland!

In der 3. Runde der offenen Sektion warten auf unsere Nationalteams und andere Favoriten interessante Gegner:

  • Österreich — Usbekistan 1: Unsere erste Nationalmannschaft spielt in dieser Runde mit den schwarzen Steinen gegen Österreich;

  • Usbekistan 2 — Deutschland: Unser zweites Team misst sich mit dem starken europäischen Gegner Deutschland;

  • Usbekistan 3 — Marokko: Unser drittes Jugendteam spielt mit den weißen Steinen gegen den erfahrenen Vertreter des afrikanischen Kontinents, Marokko.

Unter den Weltstars stehen Dänemark — USA, Indien — Italien, China — Bulgarien sowie eines der zentralen Duelle, Kasachstan — Frankreich , im Fokus der Fans.

Frauensektion: Usbekistan gegen Indonesien, das zweite Team gegen Spanien

Auch im Damenturnier ist die Intensität hoch. Die Auslosung hat für unsere drei Teams besondere Herausforderungen parat:

„Je näher unsere Frauenteams den entscheidenden Phasen des Wettbewerbs kommen, desto wertvoller wird jeder Punkt.“

  • Usbekistan 1 — Indonesien: Unsere erste Frauen-Nationalmannschaft empfängt mit den weißen Steinen eines der unangenehmsten Teams aus Südostasien — Indonesien;

  • Spanien — Usbekistan 2: Eine echte Prüfung für unser zweites Frauenteam: Sie kämpfen mit den schwarzen Steinen gegen Spanien, eines der renommiertesten Teams Europas;

  • Saudi-Arabien — Usbekistan 3: Unser drittes Team misst sich mit Saudi-Arabien .

Zu den weiteren interessanten Paarungen bei den Frauen gehören Türkei — China, Indien — Griechenland, USA — Kuba und Iran — Frankreich .

Alle wichtigen Paarungen der 3. Runde (Tabelle)

Kategorie

Weiß

Schwarz

Offen (Team 1)

Österreich

Usbekistan

Offen (Team 2)

Usbekistan 2

Deutschland

Offen (Team 3)

Usbekistan 3

Marokko

Frauen (Team 1)

Usbekistan

Indonesien

Frauen (Team 2)

Spanien

Usbekistan 2

Frauen (Team 3)

Saudi-Arabien

Usbekistan 3

Die heutigen Ergebnisse werden das Feld der Spitzenreiter in der Gesamttabelle weiter sortieren.

Wie werden Ihrer Meinung nach die heutigen schwierigen Partien unserer ersten und zweiten Teams ausgehen? Von welchem unserer Schachspieler erwarten Sie den nächsten Geniestreich?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtigen Paarungen mit allen Schachfans, die die Olympiade in Samarkand verfolgen, über Telegram!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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