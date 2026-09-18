Eine neue diplomatische und wirtschaftliche Struktur, die darauf abzielt, das regionale Kräftegleichgewicht im geopolitischen Raum Ost- und Mitteleuropas zu verändern, hat ihre Arbeit aufgenommen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat offiziell den Start des neuen internationalen Blocks „Karpaten-Acht“ (C8) bekannt gegeben. Diese strategische Allianz zielt darauf ab, die Ukraine und ihre unmittelbaren europäischen Nachbarn – Rumänien, Serbien, Polen, die Slowakei, Tschechien, Österreich und Ungarn – sowie über sie die gesamte Europäische Union auf einer gemeinsamen Kooperationsplattform zu vereinen.

Auf dem historischen ersten Gipfeltreffen der C8, das am 18. September in der ukrainischen Region Iwano-Frankiwsk stattfand, nahmen der polnische Premierminister Donald Tusk sowie die Präsidenten von Serbien und Rumänien, Aleksandar Vučić sowie Nicușor Dan persönlich teil. Die Veranstaltung war jedoch nicht frei von diplomatischen Demarchen und Intrigen: Der slowakische Premierminister Robert Fico, der noch einen Tag vor dem Gipfel seine Teilnahme zugesagt hatte, sagte seinen Besuch überraschend ab und erschien nicht zum Treffen; laut Berichten der „Evropeyskaya Pravda“ ist die Slowakei auf dem Gipfel nur auf einer deutlich niedrigeren diplomatischen Ebene vertreten. Dennoch erreichte die Konferenz ein enormes geschäftliches Ausmaß: Rund 550 Vertreter großer Unternehmen nehmen teil, und es wird erwartet, dass Investitions- und Handelsabkommen im Wert von einer Milliarde Euro unterzeichnet werden.

Welche geopolitischen Ziele verfolgt die „Karpaten-Acht“, warum hat Robert Fico die Teilnahme am Gipfel verweigert und wie wird das neue C8-Format die europäische Sicherheitsarchitektur verändern?

„8 Staaten und 4 strategische Säulen“: Die Hauptrichtungen des C8-Formats

Die wichtigsten Details der von Selenskyj vorgestellten „Karpaten-Acht“:

Die 8 Teilnehmerstaaten: Ukraine, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Österreich und Ungarn;

4 Hauptfronten der Zusammenarbeit: Die Mitgliedsstaaten planen, eine einheitliche Kette für regionale Sicherheit, Energiesicherheit und -unabhängigkeit, Transportlogistik sowie grenzüberschreitende Wirtschaft zu bilden;

Integration von Regionen und Gemeinschaften: Das Format fördert nicht nur den direkten Austausch zwischen Staats- und Regierungschefs, sondern auch zwischen den grenznahen Regionen und lokalen Gemeinschaften in der Karpatenregion;

Brücke zur Europäischen Union: Da die Mehrheit der C8-Mitglieder EU-Staaten sind, wird die Struktur als Instrument dienen, um die vollständige Integration der Ukraine in die europäische Infrastruktur zu beschleunigen.

„1 Milliarde Euro und 550 Wirtschaftsgiganten“: Der Gipfel in Iwano-Frankiwsk in Zahlen

Die wirtschaftlichen Kennzahlen des ersten Gründungsgipfels:

Rund 550 Wirtschaftsvertreter: Im Rahmen des Gipfels findet ein großes Wirtschaftsforum unter Beteiligung der größten Unternehmen, Investitionsfonds und Produzenten der Region statt;

1-Milliarde-Euro-Paket: Zum Abschluss der Verhandlungen wird ein Vertragspaket im Wert von 1 Milliarde Euro unterzeichnet, das den Ausbau von Logistikkorridoren, die Vernetzung von Energienetzen und die Förderung des gegenseitigen Handels umfasst;

Top-Führungskräfte: Die persönliche Anwesenheit des polnischen Premierministers Donald Tusk, des serbischen Staatschefs Aleksandar Vučić und des rumänischen Präsidenten Nicușor Dan unterstrich den hohen politischen Status der Struktur.

„Ficos Abwesenheit und Spannungen hinter den Kulissen“: Eine diplomatische Analyse

Die Schlussfolgerungen internationaler Politikexperten zum neuen C8-Format und den Gipfelkonflikten:

Die Position von Robert Fico: Die kurzfristige Absage des slowakischen Premierministers wird als Folge der komplexen Beziehungen Bratislavas zu Kiew sowie der energiepolitischen Interessen des Landes gegenüber Russland gewertet;

Der Ungarn- und Serbien-Faktor: Die Einbeziehung Ungarns, das in der EU oft eine alternative Position vertritt, und Serbiens, das kein EU-Mitglied ist, zeigt, dass Selenskyjs Diplomatie darauf abzielt, neue Räume für Kompromisse zu schaffen;

Die neue Hegemonie Mitteleuropas: Diese Allianz, die auf Initiative Polens und der Ukraine entsteht, könnte zu einem starken Wirtschafts- und Verteidigungshub werden, der traditionelle Formate wie das „Weimarer Dreieck“ oder die „Visegrád-Gruppe“ ergänzt oder ersetzt.

Der Start der „Karpaten-Acht“ entwickelt sich zu einer der bedeutendsten regionalen Initiativen der mittel- und osteuropäischen Staaten zur Stärkung der Sicherheit und der grenzüberschreitenden Wirtschaft angesichts gemeinsamer Bedrohungen.

Glauben Sie, dass das Format der „Karpaten-Acht“ (C8) zu einem neuen unabhängigen Machtzentrum innerhalb der Europäischen Union werden kann? Wie wird sich die persönliche Abwesenheit des slowakischen Premierministers Robert Fico auf die zukünftige Geschlossenheit dieser neuen Allianz auswirken? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen Überblick über die aktuellen geopolitischen Veränderungen in Europa mit allen Freunden und Fans internationaler Politik!