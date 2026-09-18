3. Runde der 46. Schacholympiade in Samarkand beendet: Details der Partien

Bei der 46. Schacholympiade, die in Samarkand ausgetragen wird, erreicht die Intensität des Wettbewerbs ihren Höhepunkt. Die Partien der 3. Runde am 18. September waren für die usbekischen Nationalmannschaften von echtem Kampfgeist und taktischen Duellen geprägt: Unsere Vertreter erzielten vier Siege und mussten sich in zwei Begegnungen geschlagen geben. Im zentralen Duell der Herren die Hauptmannschaft von Usbekistan (Usbekistan-1) besiegte eines der stärksten europäischen Teams, Österreich, souverän mit 3:1. An den Brettern 1 und 2 spielten Nodirbek Abdusattorov gegen Kirill Alekseenko sowie Nodirbek Yakubboev gegen Lukas Dotzer unentschieden, während unsere Großmeister an den Brettern 3 und 4 wahres Können zeigten – Javokhir Sindarov besiegte Felix Blohberger und Muhiddin Madaminov schlug Konstantin Peyrer, was dem Team einen wertvollen Sieg sicherte.

Auch die Top-Favoriten des Turniers beendeten die 3. Runde ohne Punktverlust: Die USA besiegten Dänemark mit 2,5:1,5, Indien schlug Italien mit 3:1 und China gewann gegen Bulgarien mit 3,5:0,5. Im Damenwettbewerb bleibt das Team Usbekistan-1 nach einem wichtigen 3:1-Sieg gegen Indonesien ebenfalls in der Spitzengruppe. Die entscheidende 4. Runde der bis zum 27. September laufenden Olympiade findet am 19. September statt. Welche psychologische Stärke verliehen die Züge von Sindarov und Madaminov dem Team, wie schnitten unsere Reserve-Teams ab und welche Großmächte erwarten unsere Vertreter in der 4. Runde am 19. September?

«Ein 3:1-Sieg und Sindarovs entscheidender Schlag»: Details zum Duell Usbekistan-1 gegen Österreich

Chronik des wichtigen Duells der Herren-Nationalmannschaft in der 3. Runde:

Brett 1: Nodirbek Abdusattorov — Kirill Alekseenko (0,5 : 0,5): Am Spitzenbrett Usbekistans entwickelte sich ein komplexer positioneller Kampf, der mit einem Remis endete;

Brett 2: Nodirbek Yakubboev — Lukas Dotzer (0,5 : 0,5): Yakubboev agierte aktiv gegen seinen Gegner und teilte sich den Punkt;

Brett 3: Javokhir Sindarov — Felix Blohberger (1 : 0): Sindarov startete mit den weißen Steinen eine aggressive Kombination und zwang seinen Gegner zur Aufgabe;

Brett 4: Muhiddin Madaminov — Konstantin Peyrer (1 : 0): Muhiddin behielt in der Endphase die Nerven und stellte den Endstand von 3:1 her.

Alle Fronten der Gastgeber: Reserve-Teams und Damenwettbewerbe

Die Ergebnisse der 3. Runde der weiteren usbekischen Teams:

Usbekistan-2 (Herren): Verlor knapp mit 1,5 : 2,5 in einem harten Kampf gegen die deutsche Nationalmannschaft;

Usbekistan-3 (Herren): Erzielte einen deutlichen und souveränen 3,5 : 0,5-Sieg gegen Marokko;

Usbekistan-1 (Damen): Besiegte Indonesien mit 3:1 (Afruza Khamdamova und Gulrukhbegim Tokhirjonova spielten remis, Umida Omonova und Nilufar Imomqoziyeva gewannen);

Usbekistan-2 (Damen): Unterlag der erfahrenen spanischen Damenmannschaft mit 1:3;

Usbekistan-3 (Damen): Saudi-Arabienwurde mit einem «zu Null»-Ergebnis von 4:0 deklassiert.

Der Vormarsch der Weltgrößen: USA, Indien und China

Der Kampf zwischen den anderen Favoriten der Olympiade:

USA — Dänemark (2,5 : 1,5): Die amerikanischen Großmeister brachen den Widerstand ihrer skandinavischen Gegner mit knappem Vorsprung;

Indien — Italien (3 : 1): Die indischen Schachspieler ließen den Italienern keine Chance und besetzen weiterhin die Spitzenplätze;

China — Bulgarien (3,5 : 0,5): Die Chinesen gewannen fast mühelos gegen das starke Bulgarien und zeigten, dass sie ernsthafte Titelanwärter sind.

Turnierausblick und die Spannung der 4. Runde am 19. September

Analysen von Experten und Schachfachleuten nach der 3. Runde:

Vorteil des Gastgeberformats: Usbekistan nimmt mit drei Teams teil und ermöglicht jungen Talenten erfolgreich, auf der großen Bühne Erfahrung zu sammeln;

Das Rennen um die Medaillen heizt sich auf: Dass Usbekistan, die USA, Indien und China ohne Niederlage voranschreiten, deutet auf einen «Strudel der Duelle» in den Runden 4 und 5 hin;

4. Runde am 19. September: In der morgigen Runde erwartet das Team Usbekistan-1 ein ernsthafter Test gegen einen weiteren Top-Vertreter der Weltrangliste.

Die 46. Schacholympiade auf dem antiken Boden von Samarkand versammelt die besten Köpfe der Welt und beweist erneut die globale Vormachtstellung des usbekischen Schachs.

Glauben Sie, dass das Team Usbekistan-1 unter der Führung von Nodirbek Abdusattorov und Javokhir Sindarov bei der Olympiade in Samarkand Super-Großmächte wie die USA und Indien hinter sich lassen und den Meistertitel gewinnen kann? Welchen Zug und welches Ergebnis erwarten Sie von unseren Vertretern in der 4. Runde am 19. September? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse dieses weltbewegenden Schachfestes in unserem Land mit allen Schachbegeisterten und Freunden!