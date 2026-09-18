1,4 Millionen Jahre altes Geheimnis gelüftet: Wissenschaftler entdecken in bolivianischen Wäldern eine bisher unbekannte Katzenart

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1,4 Millionen Jahre altes Geheimnis gelüftet: Wissenschaftler entdecken in bolivianischen Wäldern eine bisher unbekannte Katzenart

In den Yungas-Bergwäldern Boliviens wurde eine bisher wissenschaftlich unbekannte Wildkatzenart entdeckt. Forscher bezeichnen diesen Fund als die erste neue Katzenart, die seit fast 100 Jahren beschrieben wurde.

Das Tier mit dem wissenschaftlichen Namen Leopardus tilcayo wird von der lokalen Bevölkerung „tilcayo“ genannt.

Es ist etwa 46 Zentimeter lang und wiegt nur 1,4 Kilogramm. Sein Fell ist hellbraun und weist unregelmäßig geformte Flecken auf.

Die neue Art unterscheidet sich durch ihre geringe Größe und ihr einzigartiges Aussehen von anderen „Tigerkatzen“. Die Forscher analysierten die DNA von 38 Katzen aus verschiedenen Regionen Südamerikas, darunter acht Exemplare aus Museumsbeständen.

Die genetische Untersuchung ergab, dass die bisher als eine Gruppe betrachteten „Tigerkatzen“ tatsächlich aus fünf verschiedenen genetischen Arten bestehen.

Den Berechnungen der Wissenschaftler zufolge spaltete sich der Vorfahre von Leopardus tilcayo vor etwa 1,4 Millionen Jahren von anderen Tigerkatzen ab.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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