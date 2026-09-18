Gukesh fällt unter die 2700er ELO-Marke: Nodirbek Yakubboev jagt den Weltmeister

Die 46. Schacholympiade, die in Samarkand begonnen hat, ist bereits in den ersten Runden reich an echten Sensationen. Obwohl das indische Nationalteam in der 2. Runde einen knappen 2,5 : 1,5-Sieg gegen Indonesien errang, gab es am vierten Brett ein unerwartetes Ergebnis: Der amtierende Weltmeister D. Gukesh musste sich gegen den Indonesier Satria Duta Sahaya mit einem Remis begnügen. Nach diesem überraschenden Unentschieden sank das Live-ELO-Rating des indischen Superstars um 3,5 Punkte auf 2699,5. Damit fiel Gukesh zum ersten Mal in den letzten vier Jahren aus dem elitären „2700er-Club“.

Aktuell belegt er den 32. Platz in der Live-Weltrangliste. Dabei hatte der talentierte Großmeister im Oktober 2024 mit 2794 ELO den höchsten Stand seiner Karriere erreicht. Besonders bemerkenswert ist, dass einer der Anführer des usbekischen Teams, Nodirbek Yakubboev (2698,1), der in der 2. Runde einen glänzenden Sieg errang und sein Rating um +13,1 Punkte verbesserte, dem Weltmeister nun dicht auf den Fersen ist und ihn auf Platz 33 verfolgt.

Warum lief es für Gukesh an den Brettern in Samarkand nicht rund, wie wirkt sich der Fall auf 2699,5 auf seinen Kampf um die Weltmeisterschaftskrone aus und kann Yakubboev an Gukesh vorbeiziehen?

„3,5 Punkte Verlust und die Sensation von Samarkand“: Chronik der 2. Runde

Das Duell gegen Indonesien und die drastischen Veränderungen in Gukeshs Rating:

Komplexes Match gegen Indonesien: Obwohl Indien 2,5 : 1,5 gewann, konnte ihr Hauptstar die Verteidigung von Satria Duta Sahaya nicht durchbrechen;

Der erste Rückgang seit 4 Jahren: D. Gukeshs Fall unter die 2700er-Marke (2699,5) ist der niedrigste Wert der letzten vier Jahre;

Vom Gipfel auf Platz 32: Der Schachspieler, der im Oktober 2024 mit 2794 ELO noch an der Spitze stand, ist heute auf den 32. Platz der Weltrangliste abgerutscht;

Spiel unter Druck: Ein Remis gegen einen schwächer eingestuften Gegner am vierten Brett ist ein schwerer Schlag für das Rating von Top-Großmeistern.

„Yakubboev jagt den Champion“: Die Situation im Live-Rating

Die FIDE-Live-Rangliste nach der 2. Runde der Olympiade in Samarkand:

32. Platz: D. Gukesh (Indien) — 2699,5 (-3,5);

33. Platz: Nodirbek Yakubboev (Usbekistan) — 2698,1 (+13,1);

34. Platz: Veselin Topalov (Bulgarien) — 2695,0;

35. Platz: Wang Hao (China) — 2694,0;

36. Platz: Santosh Gujrati Vidit (Indien) — 2693,6 (-3,4).

Der usbekische Großmeister Nodirbek Yakubboev hat sich durch seinen jüngsten Erfolg bis auf 1,4 Punkte an den Weltmeister herangearbeitet und damit eine reale Chance, ihn zu überholen.

Fazit von Schachexperten und Analysten

Die Einschätzung der Expertenzur Gukesh-Krise:

Druck des Weltmeistertitels: Der hohe psychologische Druck nach dem Gewinn der Krone und die Tatsache, dass sich Gegner doppelt so intensiv auf ihn vorbereiten, belasten den jungen Spieler mental;

Besonderheiten des Olympia-Formats: In Teamwettbewerben kann ein aus taktischen Gründen akzeptiertes Remis das persönliche Rating ernsthaft gefährden;

Der Elan der usbekischen Schachspieler: Die euphorische Stimmung unserer Vertreter als Gastgeber zeigt, dass sie in der Lage sind, selbst die größten Stars der Welt zu übertreffen.

Die 46. Olympiade in Samarkand nimmt erst richtig Fahrt auf, und dieser historische Rückschlag für D. Gukesh hat den Wettbewerb in den kommenden Runden noch spannender gemacht.

Glauben Sie, dass D. Gukesh in den nächsten Runden in Samarkand zu seinem Spiel zurückfindet und in den „2700er-Club“ sowie die Top 10 der Welt zurückkehren kann? Wird unser Vertreter Nodirbek Yakubboev den amtierenden Weltmeister im Rating überholen und in die Top 30 einziehen? Hinterlassen Sie Ihre Analysen und Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des Schachdramas von Samarkand mit allen Schachfans und Freunden!