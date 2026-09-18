In den USA festgenommene Frau sorgt wegen ihrer Ähnlichkeit mit Jennifer Lopez für Aufsehen

·8·Welt
In den USA festgenommene Frau sorgt wegen ihrer Ähnlichkeit mit Jennifer Lopez für Aufsehen

Das Polizeifoto einer 35-jährigen Frau, die in Minnesota, USA, wegen des Diebstahls von Autobatterien festgenommen wurde, verbreitete sich in den sozialen Medien rasend schnell. Der Grund für das große Interesse war jedoch nicht das Verbrechen, sondern ihre verblüffende Ähnlichkeit mit der berühmten Sängerin Jennifer Lopez.

Das bei der Festnahme aufgenommene Foto der Frau wurde im Internet intensiv diskutiert. Nutzer verglichen ihre Gesichtszüge und ihr gesamtes Erscheinungsbild mit Jennifer Lopez und hinterließen zahlreiche humorvolle Kommentare.

Einige Internetnutzer bezeichneten sie sogar als „Double“ oder Ebenbild der berühmten Sängerin. Die Frau wurde verdächtigt, Batterien aus einem Geschäft gestohlen zu haben. Doch nachdem ihr Polizeifoto veröffentlicht wurde, drehten sich die Diskussionen in den sozialen Netzwerken hauptsächlich um ihre Ähnlichkeit mit Jennifer Lopez.

Dieser Vorfall hat einmal mehr gezeigt, wie schnell bestimmte Bilder im Internet aus unerwarteten Gründen viral gehen können.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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