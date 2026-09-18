„Wenn Sie sterben wollen, dann gehen Sie in Ihre Heimat!“: Die Erklärung des thailändischen Vizepremiers

In Thailand, einem der Zentren des Welttourismus und einem beliebten Ziel für Millionen von Relocatern, wurde eine unerwartete und scharfe Erklärung abgegeben, die international für großes Aufsehen sorgte. Der stellvertretende Premierminister und Innenminister des Landes, Anutin Charnvirakul, kritisierte die Forderungen von Ausländern nach der Einrichtung privater Friedhöfe auf thailändischem Boden scharf und sprach eine deutliche Warnung aus.

„Das ist zu viel, das geht über alle Grenzen hinaus. Sie sollten dankbar sein, dass wir Ihnen erlaubt haben, hierher zu kommen... Wenn Sie sterben wollen, dann gehen Sie in Ihre Heimat. Es gibt keinen Grund, hier zu sterben. Versuchen Sie nicht, uns auszunutzen“, äußerte sich Charnvirakul offen und kompromisslos. Gleichzeitig wies er die Gouverneure aller Provinzen des Königreichs an, sofort gegen illegale Aktivitäten von Ausländern sowie gegen Fälle von Respektlosigkeit gegenüber thailändischen Traditionen, Gesetzen und der lokalen Bevölkerung vorzugehen.

Welche Handlungen der Ausländer haben das Fass für die thailändische Regierung zum Überlaufen gebracht, wird die Kontrolle über ausländische Touristen und Relocater im Land verschärft und wie wird sich diese Erklärung auf die Tourismuspolitik des Königreichs auswirken?

„Es gibt keinen Grund, hier zu sterben!“: Die Kernaussagen von Anutin Charnvirakul

Die wichtigsten Punkte der scharfen Erklärung der thailändischen Führung:

„Eine Grenzüberschreitende Forderung“: Der stellvertretende Premierminister bewertete die Forderung von Ausländern nach der Errichtung privater Friedhöfe auf thailändischem Boden als Verstoß gegen die staatliche Souveränität und die lokale Ordnung;

Dankbarkeit und Gastfreundschaftskultur: Der Regierungsvertreter betonte, dass Ausländer dankbar dafür sein sollten, dass ihnen die Möglichkeit zur Einreise, zum Aufenthalt und zur Erholung in Thailand gegeben wird;

Keine Ausbeutung: Es wurde betont, dass der Missbrauch des Landes, seiner natürlichen Ressourcen und der Gastfreundschaft durch ausländische Staatsbürger für persönliche Zwecke unterbunden wird;

Aufruf zur Rückkehr in die Heimat: Charnvirakul erklärte offen, dass Ausländer, die sich nicht an lokale Bräuche und Gesetze anpassen können oder ständige Bestattungsplätze fordern, in ihrer Heimat sterben sollten.

Strenge Anweisungen an die Provinzen: Eine Welle von Razzien gegen Ausländer

Neue Regeln und Anforderungen der thailändischen Regierung:

Schlag gegen illegale Geschäfte und Aktivitäten: Der Kampf gegen illegale Reiseführer, Immobilienhandel und gewerbliche Tätigkeiten ohne Lizenz durch ausländische Staatsbürger, die die Rechte der lokalen Bevölkerung verletzen, wird verstärkt;

Nulltoleranz bei kultureller Respektlosigkeit: Es wurde festgelegt, dass Personen, die sich respektlos gegenüber buddhistischen Traditionen, Tempeln und der thailändischen Bevölkerung verhalten, sofort abgeschoben und auf eine „schwarze Liste“ gesetzt werden;

Verantwortung der Gouverneure: Die Leiter großer Touristenzentren wie Phuket, Pattaya, Samui und Chiang Mai wurden angewiesen, das ausländische Kontingent unter ständiger strenger Kontrolle zu halten.

Internationale Analyse und Tourismusperspektiven: Fazit der Experten

Analysen von Politikwissenschaftlern und Experten für internationalen Tourismus zur Situation:

Höhepunkt der Unzufriedenheit der lokalen Bevölkerung: Vor dem Hintergrund der massiven Migration und des Touristenstroms der letzten Jahre sind die Immobilienpreise gestiegen, und das respektlose Verhalten einiger Ausländer hat zu scharfem Widerstand in der lokalen Bevölkerung geführt;

Antwort der Politiker an die Öffentlichkeit: Charnvirakuls aggressive und offene Erklärung ist ein populistischer, aber strategischer Schritt, um zu zeigen, dass die Regierung die Interessen ihrer eigenen Bürger an erste Stelle setzt;

Verschärfung der Regeln: Nach diesem Konflikt ist zu erwarten, dass die Bedingungen für den Erhalt langfristiger Visa, den Abschluss von Transaktionen mit Grundstücken oder Immobilien sowie die Aufenthaltsbedingungen in Thailand erheblich erschwert werden.

Diese aufsehenerregende und strenge Warnung der thailändischen Führung hat deutlich gezeigt, dass der Nationalstolz und die Gesetze des Gastlandes über jedem Tourismuseinkommen stehen.

Wie gerechtfertigt und angemessen finden Sie die scharfen Worte des stellvertretenden thailändischen Premierministers „Gehen Sie in Ihre Heimat, um zu sterben!“ gegenüber Ausländern? Inwieweit sollte jeder, der ins Ausland reist, die Bräuche und Gesetze des jeweiligen Landes respektieren? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der internationalen Resonanz mit all Ihren Freunden und Reisebegeisterten!