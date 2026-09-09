Aleksandar Vučić löst das Parlament auf: Wann sind die Wahlen in Serbien?

Die politische Lage in Serbien hat sich zugespitzt. Präsident Aleksandar Vučić gab bekannt, dass er beschlossen hat, das Parlament des Landes aufzulösen und vorgezogene Parlamentswahlen abzuhalten. Die Wahlen werden voraussichtlich am 25. Oktober stattfinden. Diese Entscheidung ist keine gewöhnliche vorgezogene Wahl. Die regulären Parlamentswahlen in Serbien waren eigentlich für Dezember 2027 geplant. Nun geht das Land mehr als ein Jahr früher zur Wahl.

Wann wird Vučić die Entscheidung offiziell bekannt geben?

Der Präsident sagte, er werde am 8. September im Programm des serbischen Rundfunks und Fernsehens zwei wichtige Dokumente bestätigen.

Ihm zufolge:

„Ich muss zwei Entscheidungen unterzeichnen – das Dekret zur Auflösung der Skupština und den Beschluss zur Durchführung der Wahlen. Ich werde beide Entscheidungen morgen zu Mittag bekannt geben. Die Wahlen finden am 25. Oktober statt.“

Nach serbischem Recht müssen bei einer vorzeitigen Auflösung des Parlaments neue Wahlen angesetzt werden. Bis zum Wahltag müssen mindestens 45 und höchstens 60 Tage verbleiben.

Warum hält Serbien vorgezogene Wahlen ab?

Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund von studentisch geführten Protesten getroffen, die seit fast zwei Jahren im Land andauern.

Die Proteste verstärkten sich, nachdem im November 2024 ein Vordach am Bahnhof von Novi Sad einstürzte,

wobei 16 Menschen ums Leben kamen. Später hielten Studenten und andere Demonstranten Aktionen gegen Korruption und das Regierungssystem ab und forderten Rechenschaft von der Regierung. Die Regierung betonte, dass vorgezogene Wahlen die politische Spannung in der Gesellschaft verringern könnten. Am 7. September hatte die serbische Regierung dem Präsidenten offiziell den Vorschlag zur Auflösung des Parlaments und zur Ansetzung von Wahlen unterbreitet.

Wird Vučić nach seiner Präsidentschaft Premierminister?

Ein weiterer interessanter Aspekt dieser Wahl in Serbien ist die politische Zukunft von Aleksandar Vučić.

Die regierende Serbische Fortschrittspartei plant, Vučić bei den kommenden Parlamentswahlen an die Spitze der Parteiliste zu setzen und ihn als Kandidaten für das Amt des Premierministers zu nominieren.

Sollte dieses Szenario eintreten, könnte Vučić vom Präsidentenamt in das Amt des Premierministers wechseln.

Das bedeutet, es geht nicht nur um eine Änderung der Zusammensetzung des Parlaments –

der serbische Staatschef könnte selbst seine Position im politischen System des Landes verändern. Welche Bedeutung hat die Wahl für Vučić?

Vučić steht seit 2012 im Zentrum der serbischen Politik. Er spielt seit langem eine wichtige Rolle bei der Führung des Landes, sei es als Präsident oder als Premierminister.

Die vorgezogene Wahl wird auch eine ernsthafte Prüfung für seine regierende Serbische Fortschrittspartei sein.

Gleichzeitig bereiten sich auch neue politische Kräfte, die mit der Studentenbewegung verbunden sind, auf die Wahl vor. Dies könnte die Wahl zu einem härteren Wettbewerb für Vučić und die Regierungspartei machen als frühere Wahlen.

Welcher Prozess beginnt nun in Serbien?

Nach der Auflösung des Parlaments und der offiziellen Ansetzung der Wahl beginnen die Prozesse im Zusammenhang mit dem Wahlkampf.

Wichtige Daten:

Ereignis

Datum Parlamentswahl 25. Oktober 2026 Auflösung des Parlaments Voraussichtlich am 9. September formalisiert Nächste reguläre Parlamentswahl Dezember 2027 Wenn die Wahl am 25. Oktober stattfindet, bringt dies die politischen Kräfte weit vor der nächsten regulären Wahl in Serbien auf das Wahlfeld.

Die Hauptfrage ist nun: Was wird Vučićs nächster Schritt sein?

Die politischen Prozesse in Serbien werden immer spannender. Vučić kündigte seinen Plan an, das Parlament aufzulösen und am 25. Oktober vorgezogene Wahlen abzuhalten. Seine Partei möchte den Präsidenten als Kandidaten für das Amt des Premierministers sehen.

Damit steht das Land vor zwei wichtigen Fragen:

Werden die von Vučić geführten politischen Kräfte ihre Dominanz bei der Wahl behaupten können und wird der Plan, vom Präsidentenamt zum Premierminister zu wechseln, verwirklicht? Die Abstimmung am 25. Oktober könnte Antworten auf diese Fragen liefern.

25 oktyabrdagi ovoz berish ana shu savollarga javob berishi mumkin.