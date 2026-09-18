Mars-Rover Curiosity feiert seinen 5000. Sol

Der berühmte Mars-Rover Curiosity der NASA hat seinen 5000. Sol (Marstag) auf der Oberfläche des Roten Planeten erfolgreich abgeschlossen. Anlässlich dieses Meilensteins veröffentlichte die Weltraumbehörde eine spezielle, individuell gestaltete „Postkarte“, die vom Rover selbst aufgenommen wurde, berichtet ixbt.com. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Den Informationen zufolge wurde das Erinnerungsfoto mit zwei schwarz-weißen Navigationskameras von einem Punkt in der Nähe eines Bergrückens namens „Chokolatal“ aufgenommen. Der erste Frame wurde am Morgen des 30. August dieses Jahres festgehalten, der zweite am Abend des 2. September. Experten haben diese Aufnahmen kombiniert und von Hand koloriert: Die Blautöne spiegeln die Morgenstunden wider, während die gelben Nuancen das Licht am Nachmittag darstellen.

Details zur historischen Aufnahme

Auf dem Bild sind sowohl die Technik selbst als auch der lange Weg, den sie zurückgelegt hat, deutlich zu erkennen. Im Vordergrund sind insbesondere der Rover selbst – die UHF-Antenne zur Kommunikation mit Satelliten – sowie der gerippte Radioisotopengenerator zu sehen, der Curiosity seit fast 14 Erdjahren kontinuierlich mit Energie versorgt.

Das Foto zeigt zudem die Reifenspuren des Rovers, die sich in die Ferne zu den unteren Hängen des Mount Sharp erstrecken, einem 5 Kilometer hohen Berg im Gale-Krater. Der ferne Kraterrand ist am Horizont schemenhaft zu erkennen. Zur Erinnerung: Das Missionsteam hatte bereits im November 2021 ein ähnliches Erinnerungsfoto erstellt.

Fortsetzung der wissenschaftlichen Mission

Das Gerät, das im August 2012 zum Roten Planeten aufbrach, war ursprünglich für 1 Marsjahr (etwa 687 Erdtage) ausgelegt. Es hat jedoch die geplante Lebensdauer weit überschritten, alle Erwartungen übertroffen und führt bis heute aktiv wissenschaftliche Untersuchungen durch.

Derzeit klettert Curiosity langsam die Hänge des Mount Sharp hinauf. Die Schichten dieses Berges bergen die Geheimnisse des Klimawandels auf dem Mars, von einer feuchten zu einer trockenen Periode. Die kurzfristigen Pläne der Experten sehen vor, die sulfatreichen Ablagerungen, die sich während des allmählichen Verschwindens des Wassers im Krater bildeten, genauer zu untersuchen.