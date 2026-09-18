Abschied von Nike: Mbappé schließt sensationellen Vertrag mit der Schweizer Marke ON

Eines der größten und unerwartetsten Ereignisse auf dem Markt für Weltfußball und Sportmarketing hat stattgefunden. Der Topstar von Real Madrid und der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappé, hat die Zusammenarbeit mit dem US-Sportgiganten Nike, seinem langjährigen technischen Hauptsponsor, offiziell beendet. The Touchline berichtet unter Berufung auf Insider der renommierten Publikation The Athletic dass der französische Superstürmer einen langfristigen Vertrag mit der aufstrebenden, innovativen Schweizer Sportmarke ON unterzeichnet hat.

Das Interessanteste daran ist, dass die französische Fußballlegende Thierry Henry direkt hinter diesem Deal steckt: Es wird erwartet, dass Henry in Kürze offiziell zum Sportdirektor für den Fußballbereich des Schweizer Unternehmens ernannt wird. In der laufenden Saison 2026/2027 ist Mbappé in bestechender Form und erzielte in nur 7 Spielen im Trikot der „Königlichen“ 8 Tore und lieferte 2 Assists. Derzeit steht das Team unter der Leitung des renommierten portugiesischen Trainers José Mourinho auf dem 2. Platz der La Liga, drei Punkte hinter dem Tabellenführer FC Barcelona, und bereitet sich auf ein extrem hitziges und kompromissloses Derby am 20. September auswärts gegen den Erzrivalen Atlético Madrid vor.

Was hat Mbappé dazu bewegt, das Nike-Imperium zu verlassen und zur Schweizer Marke zu wechseln? Welche Revolution plant Thierry Henry mit diesem Projekt und wie ist die Stimmung im Team vor dem Derby am 20. September?

„Das Ende der Ära Nike und die Schweizer Wahl“: Mbappés ungewöhnliche Entscheidung

4 Schlüsselaspekte des historischen Wandels im Sportmarketing:

Das Ende der langjährigen Verbindung mit Nike: Kylian Mbappé, der seit seinen ersten Schritten das Gesicht von Nike war, hat die große Partnerschaft mit der amerikanischen Marke beendet und eine neue Richtung eingeschlagen.

Der Einstieg der Marke ON in den Fußball: Das Schweizer Unternehmen, das bisher vor allem für Laufschuhe und Tennis (das Projekt von Roger Federer) bekannt war, betritt den Fußballmarkt mit einem Paukenschlag durch den Weltstar Nummer 1, Mbappé.

Die entscheidende Rolle von Thierry Henry: Thierry Henry, der bald Sportdirektor für Fußball bei ON wird, war die Schlüsselfigur, die Kylian von dieser strategischen Partnerschaft überzeugte.

Persönliche Marke und Unabhängigkeit: Mbappé ist nicht nur ein Werbegesicht, sondern erhält den Status eines direkten Anteilseigners und einer zentralen Figur bei der Entwicklung des Fußballsegments des Unternehmens.

„8 Tore und 2 Assists in 7 Spielen“: Mbappés Gala-Saison 2026/2027

Die beeindruckenden Statistiken des französischen Stürmers bei Real Madrid:

8 Tore in der Saison: Mbappé hat in den ersten 7 Pflichtspielen der Saison 2026/2027 achtmal getroffen und führt die Torschützenliste (Pichichi) souverän an.

Team-Beitrag: Der Stürmer lieferte zudem 2 präzise Vorlagen und war somit direkt an insgesamt 10 Toren beteiligt.

Anpassung an das System von Mourinho: Unter der Taktik des erfahrenen Trainers José Mourinho, der nach Madrid kam, agiert Mbappé als freier Stürmer und knackt jede Abwehr.

20. September – Madrider Derby: Ein feuriger Kampf im Wanda Metropolitano

Das Titelrennen in La Liga und die Spannung vor dem nächsten Spieltag:

Die Verfolgung des FC Barcelona: Obwohl Real Madrid auf dem 2. Platz steht, beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer aus Katalonien nur 3 Punkte.

Schwieriges Auswärtsspiel gegen Atlético: Im Madrider Derby am 20. September zählt für die „Königlichen“ nur ein Sieg; jeder Punktverlust könnte den Abstand vergrößern.

Mbappés Bewährungsprobe im Derby: Vor dem Hintergrund des neuen Sponsorenvertrags und seiner unglaublichen Torquote wird Kylian zur Hauptwaffe seines Teams, um die eiserne Abwehr von Atlético zu durchbrechen.

Der Wechsel von Kylian Mbappé von Nike zur Marke ON unter der Führung von Thierry Henry zeigt, dass der Kampf um Transfers in der Fußballindustrie nicht nur auf dem grünen Rasen, sondern auch zwischen globalen Marken mit hoher Intensität geführt wird.

Was glaubst du, wie sich der Wechsel von Kylian Mbappé von einem Weltgiganten wie Nike zur Schweizer Marke ON auf seinen finanziellen und medialen Status auswirken wird? Können die Schützlinge von José Mourinho im hitzigen Madrider Derby am 20. September gegen Atlético gewinnen und zum Tabellenführer FC Barcelona aufschließen? Hinterlasse deine Analyse in den Kommentaren und teile diesen Bericht über den sensationellen Wandel im Weltfußball mit allen Fußballfans und Freunden!