Mars Express fotografiert violette Klippen am Südpol des Roten Planeten

Die High Resolution Stereo Camera (HRSC) an Bord der Mars Express-Sonde der Europäischen Weltraumorganisation hat erfolgreich eine einzigartige eisige und felsige Region nahe dem Südpol des Mars abgelichtet. Laut ixbt.com erheben sich die Klippen in diesem Gebiet stellenweise über einen Kilometer in die Höhe, wobei sich riesige treppenartige Grate über Hunderte von Kilometern erstrecken. Dies berichtet Ixbt.com.

Auf den Aufnahmen sind ungewöhnliche Purpur- und Rosatöne zu sehen, die im Kontrast zu den typischen rötlich-braunen Farben des Planeten stehen. Experten erklären, dass diese visuellen Farben nicht die tatsächliche Oberflächenbeschaffenheit widerspiegeln, sondern ein optisches Phänomen darstellen, das durch das Zusammenspiel von Morgenlicht, atmosphärischen Staubpartikeln und Frost auf dem Boden entsteht.

Die mysteriöse Struktur des Thyles Rupes-Rückens

Die dunklen Bereiche und die Farben des Thyles Rupes-Rückens im Bild sind auf mafische Minerale im Grundgestein zurückzuführen, insbesondere auf vulkanische Materialien wie magnesium- und eisenreiches Olivin sowie Pyroxen. Die helleren Teile sind mit Ablagerungen von festem Kohlendioxid (Trockeneis) bedeckt, die selbst bei Frühlingsbeginn auf der Südhalbkugel bestehen bleiben.

Solche markanten hellblauen Abschnitte sind auf den Gipfeln von Sanddünen und innerhalb von Kratern deutlich erkennbar. Im unteren linken Teil des Bildes wurde ein riesiger Gletscher identifiziert, der einen Teil der südlichen polaren Eiskappe des Mars bildet.

Strukturelle und geologische Prozesse

Wissenschaftlichen Beobachtungen zufolge könnte der Thyles Rupes-Rücken einen tektonischen Ursprung haben. Es wird vermutet, dass sich die Kruste in der fernen Vergangenheit verformte, als das Innere des Mars abkühlte und der Planet schrumpfte, wodurch sich bestimmte Blöcke anhoben und diese Falten bildeten. Diese Prozesse fanden vor Milliarden von Jahren statt, und der moderne Mars weist keine derartigen aktiven tektonischen Merkmale mehr auf.

Zudem sind auf den Bildern verschiedene Arten von Sanddünen zu sehen, die durch Winde aus unterschiedlichen Richtungen geformt wurden. Interessanterweise ist die Mars Express-Sonde bereits seit 2003 erfolgreich im Orbit um den Roten Planeten tätig.

Diese Raumsonde kartiert die Oberfläche des Planeten in Farbe und im 3D-Format. Die HRSC-Kamera hat wiederholt bewiesen, wie vielfältig die Marsoberfläche ist: Neben typischen Eisenoxiden finden sich hier vulkanischer Sand, Tone, Sulfate und Eisschichten nebeneinander.