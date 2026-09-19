Alex Baena vergleicht Lamine Yamal mit Lionel Messi

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Alex Baena vergleicht Lamine Yamal mit Lionel Messi

Der Mittelfeldspieler von Villarreal, Alex Baena, hat sich in höchsten Tönen über den jungen Star des FC Barcelona, Lamine Yamal, geäußert und seine Bewunderung für dessen Spielweise zum Ausdruck gebracht. Laut Goal.com gab der spanische Fußballer zu, dass die Bewegungen des 17-jährigen Flügelspielers auf dem Platz bei ihm Erinnerungen an die Gefühle wecken, die er früher nur beim Beobachten von Lionel Messi hatte. Baena betonte, dass er die Spiele der Katalanen mittlerweile gezielt wegen Lamine Yamal verfolgt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der rasante Aufstieg des La-Masia-Absolventen zieht derzeit die Aufmerksamkeit der gesamten Fußballwelt auf sich. Alex Baena hatte während der Trainingslager der Nationalmannschaft die Gelegenheit, die Bewegungen des jungen Talents aus nächster Nähe zu beobachten. Seiner Meinung nach ist Lamine zu einzigartigen Aktionen fähig, die sonst niemand im Profifußball beherrscht, was ihn deutlich von seinen Konkurrenten abhebt.

Die Ähnlichkeit zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi

In einem Interview mit DAZN Football erklärte Alex Baena offen, dass er Lamine Yamal derzeit für den besten Spieler der Welt hält. Der erfahrene Mittelfeldspieler merkte an, dass er früher nur für Lionel Messi vor dem Fernseher saß, und dass sich dies nun aufgrund von Lamine wiederholt. Er gab zu, dass es ihm schwerfällt, die Spiele des katalanischen Klubs zu verfolgen, wenn der junge Flügelstürmer nicht auf dem Platz steht.

Während in der Fußballwelt die Debatten um individuelle Auszeichnungen, insbesondere den Ballon d'Or, nicht abreißen, nannte Baena seine persönlichen Top-Drei-Favoriten. Seiner Meinung nach sind die derzeit drei besten Fußballer der Welt Lamine Yamal, Rodri und Lionel Messi. Er äußerte sich zu jedem der Kandidaten.

Debatten über die Kriterien des Ballon d'Or

Die Erfolge von Rodri auf internationaler Bühne sowie die Tatsache, dass Lionel Messi auch mit 39 Jahren noch auf höchstem Niveau spielt, werden von Experten hoch geschätzt. Bemerkenswert ist, dass auch der junge Lamine Yamal selbst in jüngsten Interviews seine Unzufriedenheit darüber geäußert hat, wie sich die Kriterien für die Vergabe individueller Auszeichnungen im modernen Fußball verändert haben. Er ist der Meinung, dass die Auszeichnung für reines Talent und individuelle Klasse vergeben werden sollte und nicht für mannschaftliche Erfolge.

Laut Yamal wurden in der Ära von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo die Besten zu Recht ausgezeichnet, während heute die Bevorzugung eines Spielers nur aufgrund des Gewinns der Champions League den Kern der Auszeichnung untergrabe. Dennoch unterstreicht die Anerkennung durch Profis wie Alex Baena erneut, wie glänzend die Zukunft des jungen Flügelspielers ist.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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