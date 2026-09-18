Zinedine Zidane spricht über seine taktischen Pläne für die französische Nationalmannschaft und Kylian Mbappé

Nachdem er das Amt des neuen Cheftrainers der französischen Nationalmannschaft übernommen hat, gab Zinedine Zidane seinen ersten Kader bekannt und enthüllte seine taktischen Pläne für den Starspieler Kylian Mbappé sowie seine Ansichten zum Kapitänsamt. Wie Goal.com berichtet, bestätigte der legendäre Trainer, dass der Stürmer Kapitän bleibt, während er seine Gedanken zu dessen Position auf dem Spielfeld teilte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut RMC Sport bestätigte Zinedine Zidane bei der Bekanntgabe seines ersten 24-Mann-Kaders für die kommenden Spiele der Nations League, dass Kylian Mbappé die Kapitänsbinde behalten wird. Gleichzeitig deutete der erfahrene Trainer an, dass er den Starstürmer lieber auf einer anderen Position als im Zentrum sieht.

Taktische Änderungen und Spiel auf dem Flügel

Auf der Pressekonferenz ging der neue Cheftrainer auch auf die fünf neuen Namen im Kader ein und lobte Mbappés Fähigkeit, an jeder Stelle der Offensivlinie zu spielen. Ihm zufolge habe der Spieler selbst mehrfach betont, dass er auf allen drei Angriffspositionen agieren könne.

„Er ist in der Lage, auf allen drei Angriffspositionen zu spielen, das hat er selbst gesagt. Aber ich mag zum Beispiel sein Spiel auf dem linken Flügel sehr“, betonte Zinedine Zidane gegenüber Journalisten.

Defensivarbeit und Reaktion auf Kritik

Neben den Positionswechseln war auch Kylian Mbappés Defensivarbeit ein zentrales Thema der Pressekonferenz. Nach seinem jüngsten Transfer zu Real Madrid war der Beitrag der Stürmer zur Defensivarbeit in Spanien Gegenstand intensiver Debatten.

Zinedine Zidane bezeichnete solche Kritik als unbegründet und stellte klar, was er von seinem Kapitän auf dem Platz erwartet. Aus Sicht des Trainers muss die gesamte Mannschaft, einschließlich Kylian, bei Ballverlust arbeiten, und diese Situation stelle kein Problem dar.

Fernhalten von Politik

Auf der Pressekonferenz wurden auch nicht-fußballerische politische Themen angesprochen, darunter die französischen Präsidentschaftswahlen 2027 und Mbappés jüngste kontroverse Aktionen. Zinedine Zidane lehnte es jedoch entschieden ab, sich zu diesen Themen zu äußern.

Er betonte, dass er sich ausschließlich seiner Aufgabe als Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft widme und sich nicht in andere politische Angelegenheiten einmischen werde. Damit bestätigte der legendäre Trainer erneut, dass er seine gesamte Aufmerksamkeit auf die Ergebnisse auf dem grünen Rasen richtet.