Leonardo Bonucci erklärt, warum er das Angebot von Pep Guardiola ablehnte

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Leonardo Bonucci erklärt, warum er das Angebot von Pep Guardiola ablehnte

Der berühmte ehemalige italienische Verteidiger Leonardo Bonucci hat detailliert erklärt, warum er während seiner Karriere ein Transferangebot von Manchester-City-Trainer Pep Guardiola ablehnte und bei Juventus blieb. Laut Sport Mediaset war der Spieler damals ernsthaft an einem Wechsel zum englischen Verein interessiert, änderte jedoch aufgrund persönlicher und emotionaler Faktoren seine Meinung, wie Goal.com berichtet.

Es stellte sich heraus, dass Pep Guardiola Bonuccis einzigartige Fähigkeit, das Spiel aus der Verteidigung heraus aufzubauen, sehr schätzte und ihn unbedingt in seinem Team haben wollte. Während der Europameisterschaft 2016 führte der Trainer aktive Verhandlungen mit dem erfahrenen Verteidiger, was den Spieler stark ablenkte.

Guardiolas Aufmerksamkeit und die Loyalität zu Juventus

Basierend auf Informationen von Sport Mediaset und der World Soccer Agency kann man sagen, dass Guardiolas Aufmerksamkeit jeden Spieler zum Zögern bringen könnte. Laut Bonucci träumte er davon, mit einem Trainer zu arbeiten, der zu seinem Spielstil passte, aber andererseits hielten ihn die Erinnerungen an Juventus und die Erfahrungen im Champions-League-Finale davon ab, Italien zu verlassen.

Der Spieler gab zu, dass ihn die Idee, in die englische Premier League zu wechseln, damals zwar begeisterte, er sich aber am nächsten Tag immer wieder an Juventus erinnerte. Dass die Vereinsführung erklärte, ihn selbst bei besten Angeboten nicht zu verkaufen, war fast der entscheidende Faktor.

Familienprobleme und zukünftige Trainerkarriere

Neben beruflichen Gründen beeinflusste auch eine schwierige familiäre Situation den geplatzten Transfer. Damals litt Bonuccis zweijähriger Sohn Matteo an einer schweren Krankheit, was einer der Hauptgründe dafür war, dass der Fußballer Italien nicht verlassen konnte.

Nachdem er seine Profikarriere 2024 beendet hat, versucht sich Bonucci nun als Trainer. Er ist Teil des Trainerstabs von Roberto Mancini bei der italienischen Nationalmannschaft und unterstützt das Team mit seiner Erfahrung bei der Vorbereitung auf die Nations-League-Spiele gegen Belgien, die Türkei und Frankreich.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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