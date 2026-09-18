Neue iPhone-Modelle in Indien schneller als Pizza geliefert

In Indien müssen Nutzer, die Apples neueste iPhone 18 Pro- und iPhone 18 Pro Max-Modelle gekauft haben, nicht mehr in Schlangen vor Geschäften stehen oder tagelang auf die Lieferung warten. Laut ixbt.com ist es durch Quick-Commerce-Apps nun möglich, diese Premium-Gadgets in nur 10 Minuten an der Haustür zu empfangen. Dies berichtet Techcrunch.com und meldet.

Mit Verkaufsstart am Freitag im Land haben Plattformen wie Blinkit, Zepto, Swiggys Instamart sowie BigBasket die neuen Pro-Modelle in ihr Angebot aufgenommen. Es ist bemerkenswert, dass der Smartphone-Verkauf über diese Apps abgewickelt wird, die primär für die Lieferung von Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs innerhalb von Minuten bekannt sind. Gleichzeitig waren die neuen Geräte auch über Apples traditionelle Vertriebskanäle erhältlich, darunter offizielle Stores, autorisierte Händler und Online-Marktplätze.

Schnelles Wachstum des Quick-Commerce-Marktes

Tatsächlich ist dies nicht das erste Mal, dass neue iPhone-Modelle in Indien über Schnelldienste verkauft werden. In den letzten Jahren haben diese Plattformen ihre Aktivitäten ausgeweitet und neben Lebensmitteln auch Elektronik, Beauty-Produkte und Mode in ihr Sortiment aufgenommen. Der Markt hinter diesem Segment wächst jedoch in einem sehr rasanten Tempo.

Laut einem Analysebericht von Redseer Strategy Consultants erreichte Indiens Quick-Commerce-Sektor bereits in der ersten Jahreshälfte 2026 fast 9 Milliarden Dollar. Zudem stieg die Zahl der monatlichen Nutzer von 8 Millionen vor drei Jahren auf über 60 Millionen. Google und Deloitte prognostizieren, dass dieser Markt bis 2030 ein Volumen von 50 Milliarden Dollar erreichen könnte, wobei Nicht-Lebensmittel wie Elektronik, Mode und Beauty voraussichtlich 45 Prozent der Ausgaben ausmachen werden.

Nachfrage und Ergebnisse am Verkaufstag

Eine starke Nachfrage war bereits am ersten Verkaufstag deutlich spürbar. Insbesondere die Plattform BigBasket meldete, dass sie in der ersten Stunde nach Verkaufsstart über 300 iPhone 18 Pro- und Pro Max-Geräte ausgeliefert hat. Laut Daten, die Instamart gegenüber TechCrunch mitteilte, führte Bengaluru bei den Bestellungen der iPhone 18 Pro-Serie, gefolgt von Delhi. Zudem wurde das 256 GB Modell des iPhone 18 Pro in Burgundy zur beliebtesten Variante und machte fast ein Drittel der Verkäufe der Plattform aus.

Dennoch kam es wenige Stunden nach Verkaufsstart zu Lieferengpässen bei den neuen Smartphones. In Großstädten wie Delhi und Bengaluru stellte sich heraus, dass die iPhone 18 Pro-Modelle auf einigen Quick-Delivery-Plattformen in bestimmten Gebieten komplett ausverkauft waren, während sie andernorts noch verfügbar waren.

Einschätzung von Experten und Zukunftsaussichten

Tarun Pathak, Research Director bei Counterpoint Research, betonte, dass solche Schnelldienste am Verkaufstag gezeigt haben, dass sie ein bequemer Kanal für High-End-Smartphones in Indiens Großstädten sein können, auch wenn das Gesamtvolumen im Vergleich zum traditionellen Handel noch gering ist. Dies bedeutet, dass die Fähigkeit zur Abwicklung von Premium-Smartphone-Bestellungen erstmals erfolgreich in der Praxis getestet wurde.

IDC-Analyst Navkendar Singh ist der Ansicht, dass Indien bei dieser Art von Schnelldiensten weltweit heraussticht. Da die Verbraucher diese Plattformen bereits für ihre täglichen Einkäufe nutzen, waren sie für solche Käufe bereit. Dennoch fügte der Experte hinzu, dass Quick-Commerce noch kein primärer Vertriebskanal für Smartphones sei und seine Rolle bei der neuen iPhone-Einführung hauptsächlich ein „Marketing-Event“ sei, das dazu diene, Aufmerksamkeit zu erzeugen.