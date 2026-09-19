Im Zweiten Weltkrieg gefundene Granate am Strand kontrolliert gesprengt

GroßbritannienEin Spaziergänger hat an einem Strand in der Grafschaft Essex eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Daraufhin wurde die Küstenwache alarmiert und der gefährliche Gegenstand von Spezialisten unschädlich gemacht.

Etwa 6 Zoll im Durchmesser wurde die Granate in der Stadt Southend-on-Sea in der Gegend von Chalkwell Oaze gefunden. Ein Anwohner, der den verdächtigen Gegenstand bemerkte, informierte die zuständigen Dienste. Dies berichtete Need To Know.

Die Granate wurde von Armeespezialisten gesprengt

Wie Vertreter der HM Coastguard Southend On Sea mitteilten, begaben sich Mitarbeiter zum Fundort, um das am Strand entdeckte Objekt zu untersuchen.

Sie erreichten das Gebiet von Chalkwell Oaze am Morgen um 7:00 Uhr und fanden den verdächtigen Gegenstand etwa 600 Meter südlich, in der Nähe von The Crowstone. Experten machten Fotos davon und sandten die Informationen an das Koordinierungszentrum für Rettungseinsätze.

Anschließend wurden die Bilder der Army Explosive Ordnance Disposal, der Spezialeinheit der Armee zur Entschärfung von Sprengkörpern, vorgelegt.

Da die Flut einsetzte, entschieden die Experten zunächst, das Objekt nicht sofort zu vernichten, sondern es bei Ebbe erneut zu überprüfen.

Später kehrten die Rettungskräfte der Southend Coastguard gemeinsam mit EOD-Mitarbeitern zum Fundort zurück. Die Untersuchung bestätigte, dass es sich tatsächlich um eine alte Granate aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem Durchmesser von etwa 6 Zoll handelte.

Experten entschieden, sie nicht zu bewegen, sondern direkt vor Ort zu sprengen. Der Sicherheitsdienst teilte mit, dass sich die Granate in einem Bereich befand, der keine Gefahr für Menschen darstellte.

Die HM Coastguard rief die Bevölkerung dazu auf, verdächtige Gegenstände am Strand oder im Meer nicht zu berühren.

Die Experten betonten, dass es schwierig sei, anhand des äußeren Erscheinungsbildes zu beurteilen, ob solche Objekte sicher oder gefährlich sind. Deshalb sollte man gefundene Gegenstände nicht bewegen, nicht mitnehmen und nicht mit nach Hause nehmen .

Wenn am Strand oder im Meer ein verdächtiger oder ungewöhnlicher Gegenstand gesehen wird, sollten sich Personen an einen sicheren Ort begeben und 999 anrufen und nach der Coastguard fragen.