Spezialmodus für den Akku des iPhone 18 Pro Max eingeführt

Apple hat im iOS-Betriebssystem eine grundlegend neue Funktion für sein kommendes Flaggschiff-Modell, das iPhone 18 Pro Max, eingeführt. Laut ixbt.com wurde diese Funktion namens "Prepare to Ship" aufgrund der deutlich erhöhten Akkukapazität des Geräts und der internationalen Vorschriften für den Transport von Geräten mit großen Lithium-Akkus entwickelt. Dies berichtet die Nachrichtenquelle .

Es ist bekannt, dass der Fortschritt moderner Technologien eine Erhöhung der Smartphone-Leistung erfordert. Die Akkukapazität des iPhone 18 Pro Max Flaggschiffs übersteigt 20 Wh. Gemäß internationalen Logistikvorschriften müssen beim Transport von Geräten mit Einzelzellen-Akkus, die eine bestimmte Kapazitätsgrenze überschreiten, zusätzliche Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

Softwareseitige Einschränkungen und Sicherheit

Um dieses Problem zu lösen, haben sich die Spezialisten von Apple entschieden, es direkt auf Softwareebene anzugehen. Vom Verlassen des Werks bis zur ersten Aktivierung hält das System die nutzbare Akkukapazität softwareseitig unter 20 Wh. Dies ermöglicht einen sicheren Transport des Smartphones vom Hersteller zum Händler innerhalb strenger regulatorischer Rahmenbedingungen.

Sobald der Nutzer das Smartphone zum ersten Mal aktiviert, wird diese Softwarebeschränkung automatisch aufgehoben und die volle Akkukapazität freigeschaltet. Es kann jedoch vorkommen, dass das Gerät später erneut transportiert werden muss – beispielsweise für Garantiereparaturen, im Rahmen eines Trade-in-Programms oder beim Verkauf an Dritte.

Funktionsweise des Prepare to Ship-Modus

Der speziell für solche Situationen entwickelte "Prepare to Ship"-Modus entlädt den Akku des iPhone 18 Pro Max nach der Aktivierung automatisch auf unter 20 Wh. Danach setzt das System vorübergehend eine Ladebeschränkung, um zu verhindern, dass der Akku während des Transports die zulässige Grenze überschreitet.

Die Dauer des Vorgangs hängt vom aktuellen Ladestand des Akkus ab und kann von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden variieren. Apple warnt, dass das Smartphone während der automatischen Entladung wärmer als gewöhnlich werden kann, was technisch als normal gilt.

Wenn der Nutzer die persönlichen Daten noch nicht gelöscht hat, kann das Telefon während des automatischen Entladevorgangs weiterhin verwendet werden. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint im Einstellungsmenü die Meldung "Ready to Ship". Wenn die Daten bereits vollständig gelöscht wurden, kann das Gerät während der Entladung nicht genutzt werden. Diese nützliche Funktion kann über Einstellungen — Allgemein — iPhone übertragen oder zurücksetzen — Prepare to Ship aktiviert werden.