Vor dem Hintergrund eskalierender militärischer Aktivitäten in Osteuropa und verstärkter Angriffe auf die Energieinfrastruktur hat Washington seine nächste strategische Entscheidung zur umfassenden Aufrüstung Kiews bekannt gegeben. Am 18. September genehmigte das US-Außenministerium offiziell den möglichen Verkauf von Luftverteidigungssystemen (PVO) und Munition an die Ukraine im Gesamtwert von 2,68 Milliarden US-Dollar. Im Rahmen dieses massiven Militärpakets hat die ukrainische Seite offiziell den Erwerb von speziell entwickelten Raketenanaloga für die aus Sowjetzeiten stammenden S-300-Systeme, hochpräzisen GAM-67-Raketen, lasergesteuerten Langstreckensystemen, selbstfahrenden Startrampen sowie modernsten Drohnenerkennungsradaren angefragt.

Darüber hinaus umfasst das Abkommen Modernisierungspakete für mobile Startsysteme, notwendige Ersatzteile und Garantien für langfristige Wartungsarbeiten. Obwohl das US-Außenministerium betonte, dass dieses Abkommen das «grundlegende militärische Gleichgewicht» in der Region nicht verändere, wird das enorme finanzielle Volumen und die Lieferung seltener Raketenanaloga von internationalen Militärexperten als neue Phase des Luftkriegs bewertet.

Wie sehr wird der neue 2,68 Milliarden Dollar teure Luftschutzschild den ukrainischen Himmel stärken, wie funktioniert die Integration sowjetischer Systeme mit westlicher Technologie und welche Auswirkungen wird diese Entscheidung des Pentagons auf die Lage an der Front haben?

«2,68 Milliarden Dollar Militärpaket»: Was erhält die Ukraine?

Liste der wichtigsten militärischen Mittel, die im Dokument des US-Außenministeriums aufgeführt sind:

Raketenanaloga für S-300-Systeme: Um das Problem der zur Neige gehenden Munition für die aus Sowjetzeiten stammenden Komplexe zu lösen, werden im Westen angepasste alternative Raketen geliefert;

GAM-67-Raketen: Moderne Luft- und Bodenraketenwaffen für schnelle und hochpräzise Zielbekämpfung;

Lasergesteuerte Langstreckensysteme: Hochtechnologische Komplexe zur Fernbekämpfung gegnerischer Startrampen und weit entfernter Luftziele;

Selbstfahrende Startrampen und Modernisierung: Aufrüstung mobiler Startplattformen mit speziellen Modulen für schnelle Mobilität und Tarnung vor Radarsystemen;

Drohnenerkennungsausrüstung: Systeme zur frühzeitigen Erkennung der Flugrouten von Angriffs- und Kamikaze-Drohnen;

Wartung und Instandsetzung: Ersatzteile und technische Unterstützung, die den kontinuierlichen Betrieb der Waffen auf dem Schlachtfeld gewährleisten.

«Sowjetische Systeme mit westlichem Atem»: Der Höhepunkt des FrankENSAM-Projekts

Einzigartige technologische Aspekte, die die Aufmerksamkeit von Militärexperten auf sich gezogen haben:

Lösung für das S-300-Defizit: Die S-300-Systeme bilden das Rückgrat der ukrainischen Verteidigung, doch der Mangel an Raketen war das größte Problem; die Entwicklung von Analoga belebt diese Verteidigungslinie neu;

Effekt hybrider Systeme: Durch die Integration westlicher Radare und Software in sowjetische Plattformen wird ein kostengünstiger und effektiver Luftschutzschild geschaffen;

Vorbereitung auf die Wintersaison: Diese neuen Systeme werden die Hauptlast beim Schutz von Energieanlagen und Städten vor den erwarteten massiven Luftangriffen im Herbst und Winter tragen.

Geopolitische Analyse: Die Erklärung des Außenministeriums und die Auswirkungen an der Front

Schlussfolgerungen von Experten für internationale Sicherheit:

Diplomatie des «Gleichgewichts bleibt unverändert»: Um eine direkte Eskalation des Konflikts zu vermeiden, bezeichnet Washington dieses Paket nicht als Offensiv-, sondern als rein defensive Bewaffnung;

Finanzieller Maßstab: Die Summe von 2,68 Milliarden Dollar ist eine der größten Militärbeschaffungen der letzten Monate, die gezielt für einen einzigen Bereich – PVO-Systeme – bereitgestellt wurde;

Antwort auf den Drohnenkrieg: Anstatt teure Patriot-Raketen gegen günstige Kamikaze-Drohnen einzusetzen, machen neue kleinkalibrige Laser- und modernisierte Raketen die Verteidigung wirtschaftlich effizienter.

Die Entscheidung des US-Außenministeriums über 2,68 Milliarden Dollar wird den Wettbewerb am ukrainischen Himmel zweifellos auf eine neue, technologisch anspruchsvollere Ebene heben.

Glauben Sie, dass diese neuen PVO-Systeme und S-300-Analoga im Wert von 2,68 Milliarden Dollar die ukrainische Luftverteidigung vollständig stärken können, oder reicht dies nicht aus, um Luftangriffe zu verhindern? Stimmen Sie der Behauptung des Außenministeriums zu, dass das «regionale Gleichgewicht unverändert bleibt»? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über dieses wichtige Ereignis der globalen Militärgeopolitik mit all Ihren Freunden und Bekannten!