Neun mysteriöse neue Arten am Meeresboden entdeckt

In den eiskalten und dunklen Tiefen des Ozeans nahe Alaska machten Wissenschaftler eine unerwartete Entdeckung. Die Forscher identifizierten 9 neue Arten von Meeresschwämmen, die der Wissenschaft bisher unbekannt waren. Die neuen Arten wurden bei der Untersuchung von Proben aus den Tiefen des Golfs von Alaska und rund um die Aleuten entdeckt. Dies teilte die US-amerikanische National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mit.

Wie viele Geheimnisse birgt der Ozeanboden noch?

Interessanterweise haben die Wissenschaftler diese Lebewesen nicht erst kürzlich zufällig gefunden. Die Proben wurden im Rahmen langjähriger Meeresforschungen der NOAA gesammelt. Einige Proben

wurden seit 2012 aufbewahrt und später speziellen mikroskopischen und genetischen Analysen unterzogen. Die Untersuchungen ergaben, dass es sich bei den 9 Proben um eigenständige neue Arten handelt. Sie gehören zu sechs verschiedenen Gruppen und unterscheiden sich teilweise drastisch in ihrem äußeren Erscheinungsbild und ihrer inneren Struktur.

Einer der interessantesten Aspekte ist, dass eine der neuen Arten so einzigartig war, dass die Wissenschaftler

eine völlig neue Gattung (Genus) schaffen mussten, um sie zu klassifizieren. Eine weitere Art war das erste bekannte Exemplar einer Gruppe, die bisher hauptsächlich in tropischen Regionen vorkam, nun aber in einer kalten Region wie Alaska gefunden wurde. Sie sind keine gewöhnlichen „Schwämme“

Obwohl Meeresschwämme äußerlich wie sehr einfache Lebewesen aussehen, spielen sie eine wichtige Rolle im Ökosystem des Ozeans. Sie filtern das Wasser und schaffen Verstecke und Schutzräume für andere Tiere am Meeresboden.

Einige Fische und Krebstiere verstecken sich zwischen den Schwämmen. Es wurde sogar festgestellt, dass bestimmte Fischarten ihre Eier im Inneren der Schwämme ablegen.

Die Wissenschaftler betonen, dass in den Gewässern Alaskas bisher

232 Arten von Meeresschwämmen bekannt sind. Da jedoch ein Großteil der Tiefsee noch nicht vollständig erforscht ist, könnten in Zukunft noch viele weitere unbekannte Arten entdeckt werden. ma’lum. Biroq chuqur okeanning katta qismi hali to‘liq o‘rganilmagani sababli, kelajakda yana ko‘plab noma’lum turlar aniqlanishi mumkin.