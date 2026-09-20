Motorola stellt neues Flaggschiff mit 200-MP-Kamera vor

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Motorola stellt neues Flaggschiff mit 200-MP-Kamera vor

Motorola hat das offizielle Datum für die Vorstellung seines neuen Flaggschiff-Smartphones, des Signature 27, bekannt gegeben und erste Spezifikationen des Geräts enthüllt. Laut ixbt.com ist die lang erwartete Präsentation für den 22. September dieses Jahres angesetzt, wobei das neue Gerät die Vorgängergeneration aus dem Januar 2026 ablösen soll. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Die ersten vom Hersteller veröffentlichten Teaser zeigen deutlich das Hauptkameramodul des kommenden Flaggschiffs. Experten bemerkten die Aufschriften Dolby Vision, 200MP, 100x Super Zoom sowie LYTIA auf dem Ring um die Linsen. Dies deutet auf einen bedeutenden Fortschritt bei den fotografischen Fähigkeiten des Geräts hin.

Kamerafunktionen und fortschrittlicher Sensor

Die Erwähnung der Marke Sony LYTIA bedeutet, dass das Modell Signature 27 mit einem neuen 200-Megapixel-Sensor namens Sony LYTIA LYT-901 ausgestattet sein wird. Dieser optische Sensor verfügt über ein 1/1,12-Zoll-Format und eine Pixelgröße von 0,7 µm, was hochwertige Aufnahmen garantiert.

Dieser Sensor unterstützt zusätzlich eine In-Sensor-Zoom-Funktion von bis zu 4x. Die angekündigte 100x Super Zoom-Funktion wird voraussichtlich durch diese Technologie und hochwertiges Cropping erreicht, was Fans der mobilen Fotografie begeistern dürfte.

Design und Leistung

Die Teaser enthüllten auch einige Details zum äußeren Erscheinungsbild des Geräts. Die Rückseite des Smartphones weist eine einzigartige Textur und dekorative Nähte auf, was darauf hindeutet, dass Motorola anstelle von herkömmlichem Glas ein Stofffinish oder Kunstleder verwendet hat.

Laut Notebookcheck entwickelt das Unternehmen dieses Flaggschiff unter dem internen Codenamen "Wukong". Es wird vermutet, dass der neueste Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Prozessor als technische Basis des Geräts gewählt wurde.

Ein weiteres wichtiges Merkmal des Smartphones soll die Unterstützung des Betriebssystems GrapheneOS sein. Dass die Entwickler von GrapheneOS eine spezielle Vereinbarung mit Motorola unterzeichnet haben, dürfte eine große Neuigkeit für sicherheits- und datenschutzbewusste Nutzer sein.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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