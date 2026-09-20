Xiaomi 18 Fold wurde zum meistverkauften faltbaren Telefon

Wie die Nachrichtenseite Zamin.uz unter Berufung auf Daten von @RDObservation berichtet, hat das neue Xiaomi 18 Fold einen absoluten Rekord auf dem Markt aufgestellt. Dieses moderne faltbare Smartphone erzielte bereits in der ersten Verkaufswoche hervorragende Ergebnisse und wurde zum am schnellsten verkauften Gerät dieser Kategorie in der Geschichte des Unternehmens. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten .

Die Vorstellung des Smartphones fand am 7. September dieses Jahres statt, der offene Verkauf begann am 10. September. Innerhalb der ersten sieben Tage nach Verkaufsstart wurden 80.000 Einheiten verkauft. Etwa 36.000 davon fanden bereits am ersten Verkaufstag ihren Besitzer.

Technische Möglichkeiten und Marktposition

Vor dem Hintergrund dieses enormen Interesses und der Käuferaktivität gab Xiaomi bekannt, dass die Lagerbestände schnell erschöpft waren. Mit diesem Ergebnis wurde das Xiaomi 18 Fold zum zweitbeliebtesten faltbaren Telefon dieser Kategorie in diesem Jahr und musste sich nur der Marke Huawei geschlagen geben.

Zur Information: Huawei hatte zuvor bekannt gegeben, dass sich sein Modell Pura X Max mit doppeltem Breitbildschirm innerhalb von vier Monaten 1,2 Millionen Mal verkauft hat und bei der Kundenzufriedenheit den ersten Platz belegt. Dennoch ist der Meilenstein von 80.000 Einheiten, den Xiaomi in nur einer Woche erreicht hat, ein großer Erfolg.

Hauptmerkmale des Flaggschiffs

Der Erfolg des Geräts ist auf seine fortschrittlichen technischen Spezifikationen und die durchdachte Ausstattung zurückzuführen. Um den Nutzern ein hohes Maß an Komfort und Möglichkeiten zu bieten, wurden leistungsstarke Komponenten im Smartphone verbaut.

Dreifach-Kamerasystem, entwickelt in Zusammenarbeit mit der renommierten Marke Leica

Akku mit einer Kapazität von 6000 mAh

67 W kabelgebundene und 50 W kabellose Schnellladetechnologie

Modernes Schutzsystem basierend auf den Standards IP58 und IP59

Auch die optischen Möglichkeiten des Smartphones sind bemerkenswert. Das Gerät ist mit einem 200 MP HP5 Hauptsensor, einem 50 MP JN5 Periskop-Modul mit 3,5-fachem optischen Zoom sowie einem Ultraweitwinkelobjektiv mit 17 mm Brennweite ausgestattet. Zudem verfügt das Modell über UWB-Technologie und hochwertige Dual-Lautsprecher.