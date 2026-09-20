Lamine Yamal spricht über Marcus Rashfords anfängliche Schwierigkeiten im El Clásico

Barcelona-Star Lamine Yamal hat über den Anpassungsprozess von Marcus Rashford gesprochen, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim katalanischen Klub spielte, während des größten Derbys im spanischen Fußball — El Clásico. Laut Movistar enthüllte das junge Talent die anfänglichen Schwierigkeiten des englischen Stürmers und wie er sich schließlich an das Umfeld gewöhnte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es ist bekannt, dass Marcus Rashford in der vergangenen Saison 49 Spiele für Barcelona bestritt, 14 Tore erzielte und einen wesentlichen Beitrag zum Gewinn der La Liga und des spanischen Supercups leistete. Für den Absolventen der Akademie von Manchester United war der Start bei den Katalanen jedoch nicht einfach, insbesondere die Spiele gegen Real Madrid stellten eine große Herausforderung für ihn dar.

Probleme bei der ersten Begegnung

Rashfords erster El Clásico gegen Real Madrid im Santiago Bernabéu verlief erfolglos, Barcelona verlor mit 1:2. Seine Leistung in diesem Spiel warf bei vielen, auch bei seinen Teamkollegen, Fragen auf. Der junge Stürmer des Teams, Lamine Yamal, erinnerte sich an seine Eindrücke von diesem Spiel: "Es war Rashfords erster El Clásico, ein Spiel, das wir im Bernabéu mit 1:2 verloren haben. Als ich ihn spielen sah, dachte ich, er wisse noch nicht, was ein Clásico ist."

Yamal betonte, dass La-Masia-Absolventen vom ersten Tag an verstehen, wie wichtig dieses Spiel ist und dass es im Grunde ein echter Kampf ist. Für einen Spieler aus dem Ausland braucht es einige Zeit, diesen Druck zu spüren und sich daran anzupassen.

Veränderung im Camp Nou

Marcus Rashford begriff jedoch bis zum Rückspiel den Ernst der Lage voll und ganz. In der nächsten Begegnung im Camp Nou zeigte der englische Stürmer ein völlig anderes Spielniveau. Er erzielte ein brillantes Freistoßtor, trug maßgeblich zum Meistertitel von Barcelona bei und spielte während des gesamten Spiels mit extrem hoher Intensität.

"Im zweiten Spiel verstand er, was ein Clásico wirklich ist; er traf per Freistoß und spielte mit einer völlig anderen Intensität", fügte Yamal hinzu und würdigte die positive Entwicklung des Spielers.

Transferabschluss und neue Pläne

Trotz einer erfolgreichen Saison und zwei Trophäen entschied sich der Vorstand von Barcelona, die Kaufoption für Marcus Rashford in Höhe von 30 Millionen Euro (26 Millionen Pfund) nicht zu aktivieren. Unter der Leitung von Sportdirektor Deco setzte der katalanische Klub andere Prioritäten.

Der Verein entschied sich dafür, Newcastle-Flügelspieler Anthony Gordon für 70 Millionen Euro (59 Millionen Pfund) zu verpflichten. Auf der Suche nach einem Spieler mit einem spezifischen Profil, der in das auf hohem Pressing basierende taktische System von Trainer Hansi Flick passt und insbesondere in Abwesenheit von Raphinha Energie liefern kann, identifizierte der Vorstand von Barcelona den 25-jährigen Flügelspieler als Priorität.