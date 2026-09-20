„Rakete über Riad abgefangen!“: Feuer am Flughafen und Erklärung der Koalition

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„Rakete über Riad abgefangen!“: Feuer am Flughafen und Erklärung der Koalition

Foto: Reuters

Die militärischen Spannungen im Nahen Osten haben erneut einen gefährlichen Höhepunkt erreicht. Am Samstagmorgen haben die Luftverteidigungskräfte der arabischen Koalition eine von der jemenitischen Bewegung „Ansar Allah“ (Huthi-Rebellen) abgefeuerte Saudi-Arabien ballistische Rakete abgefangen und erfolgreich in der Luft zerstört, die auf die Hauptstadt Riad gerichtet war. Dies gab der offizielle Sprecher der im Jemen operierenden Koalition, Turki al-Maliki, bekannt. „Die am Samstagmorgen von den Huthis auf Riad abgefeuerte ballistische Rakete wurde abgefangen und zerstört“, heißt es in der Mitteilung.

Dieser Vorfall hat weltweit Besorgnis über die Sicherheit der globalen Märkte und der Luftfahrt ausgelöst. Zuvor hatten internationale Medien bereits über einen Großbrand in einem Treibstofflager in der Nähe des internationalen Flughafens Riad berichtet. Obwohl die Luftverteidigungssysteme ihre Aufgabe erfolgreich erfüllten, stellen sich Experten nun dringende Fragen: Saudi-ArabienWie gut ist die strategische Infrastruktur gegen neue Raketentypen der Huthis geschützt, welche Auswirkungen hat dies auf den weltweiten Ölpreis und droht der Region ein neuer großflächiger militärischer Konflikt?

„Morgenangriff und Flammen am Flughafen“: Chronik der Ereignisse in Riad

Die wichtigsten Details des militärischen Zwischenfalls vom Samstagmorgen:

  • Ballistischer Angriff am Samstagmorgen: „Ansar Allah“-Kräfte feuerten eine schwere Rakete auf strategische Ziele in Riad ab;

  • Schnelle Reaktion der Luftverteidigung: Die Luftverteidigungskräfte der Koalition identifizierten das Ziel kurz vor Erreichen der Stadt und zerstörten es;

  • Offizieller Bericht von Turki al-Maliki: Das Koalitionskommando bestätigte die erfolgreiche Neutralisierung der Rakete;

  • Notfall am Flughafen: In den Medien tauchten Bilder eines Großbrandes in einem Treibstofflager in der Nähe des Hauptstadtflughafens auf;

  • Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen: Die Überwachung des Luftraums wurde verstärkt und das Risiko weiterer Angriffe wird bewertet.

Raketenangriff auf Riad und Luftverteidigungsbericht

Offizielle Angaben der Parteien zu den Details des Vorfalls:

Parameter und Richtungen

Informationen der Arabischen Koalition

Position von „Ansar Allah“ (Huthis)

Angriffsrichtung

Saudi-arabische Hauptstadt Riad

Strategische und energetische Einrichtungen der Region

Waffentyp

Ballistische Langstreckenrakete

Ballistisches Raketensystem

Militärisches Ergebnis

Rakete wurde in der Luft abgefangen und zerstört

Angriffe auf gegnerisches Territorium und Druckausübung

Zusätzlicher Vorfall

Großbrand in einem Treibstofflager nahe dem Flughafen

Militärisch-psychologische Kriegsführung

Offizielle Stellungnahme

Brigadegeneral Turki al-Maliki

Vertreter des militärischen Flügels der Huthis

Militärpolitische Analyse: Experten über den Angriff auf Riad

Fazit von Experten für Sicherheit im Nahen Osten:

  • Zuverlässigkeit des Verteidigungsschirms: Dass die Rakete nicht über der Stadt einschlug, beweist die hohe Einsatzbereitschaft der Luftverteidigungssysteme der Koalition;

  • Energieanlagen als Hauptziel: Der Brand im Treibstofflager nahe dem Flughafen zeigt, dass die Huthis die Energieinfrastruktur als schwächsten Punkt ins Visier nehmen;

  • Rückschlag für Friedensverhandlungen: Solche Angriffe bedeuten, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen den Parteien in einer Sackgasse stecken;

  • Instabilität am Ölmarkt: Jede Rakete, die auf saudi-arabisches Gebiet gerichtet ist, führt zu einem sprunghaften Anstieg der Ölpreise an den Weltbörsen.

Obwohl dieser erfolgreiche Militäreinsatz über Riad die Hauptstadt vor einer Katastrophe bewahrte, zeigt er, dass die Spannungen auf der Arabischen Halbinsel wieder ein gefährliches Niveau erreichen.

Glauben Sie, dass die arabische Koalition die strategischen Einrichtungen Saudi-Arabiens vollständig vor Huthi-Raketen schützen kann, oder steckt der Nahe Osten in einem neuen Krieg? Wie wirken sich solche Angriffe auf die Luftfahrt- und Kraftstoffmärkte aus? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen Eilbericht mit Ihren Freunden und allen, die sich für internationale Ereignisse interessieren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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