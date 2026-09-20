OnePlus 16 Flaggschiff erzielt Rekordergebnis im Geekbench-Test

Eines der kommenden Flaggschiff-Smartphones der nächsten Generation, das OnePlus 16, ist in der Geekbench-Benchmark-Datenbank aufgetaucht. Dieses Gerät hat in der Technologiewelt großes Interesse geweckt und die Aufmerksamkeit von Experten bereits vor der offiziellen Ankündigung mit seiner hohen Leistung und den fortschrittlichen technischen Spezifikationen auf sich gezogen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist das neue Smartphone in der Datenbank unter der Modellnummer PYB110 gelistet. Es wird erwartet, dass das Gerät mit dem noch nicht offiziell vorgestellten, fortschrittlichen Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Prozessor von Qualcomm ausgestattet sein wird. Berichten zufolge erreicht die maximale Taktfrequenz dieses Chips 5,01 GHz.

Beeindruckende Leistung und Software

In Benchmark-Tests hat das Modell OnePlus 16 sein hohes Potenzial deutlich unter Beweis gestellt. In Single-Core-Tests erzielte das Gerät über 3000 Punkte, während dieser Wert im Multi-Core-Modus beeindruckende 11 000 Punkte erreichte. Diese Ergebnisse stellen sicher, dass das Flaggschiff selbst schwerste Aufgaben und ressourcenintensive Anwendungen mühelos bewältigt.

Das getestete Gerät ist mit 16 GB RAM ausgestattet und läuft auf dem modernen Betriebssystem Android 16. Zudem wird erwartet, dass die für den chinesischen Markt bestimmte Version des Smartphones mit der ColorOS 17 Benutzeroberfläche ausgestattet sein wird, was den Nutzern zusätzlichen Komfort bietet.

Display und fortschrittliche Kamerafunktionen

Das Smartphone wird mit einem 6,78-Zoll BOE X4 OLED-Display ausgestattet sein, das ein hochwertiges visuelles Erlebnis bietet. Der Bildschirm verfügt über eine 1,5K-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 165 Hz, was extrem flüssige Bilder bei Spielen und im täglichen Gebrauch garantiert.

Auch bei den Fotofunktionen erfüllt das Gerät hohe Standards:

Die Frontkamera ist mit einem hochauflösenden 50 MP Sensor ausgestattet

Die Hauptkamera auf der Rückseite umfasst ein 200 MP Modul mit optischer Stabilisierung

Ein 50 MP Ultraweitwinkelobjektiv ist enthalten

Es gibt ein 50 MP Periskop-Teleobjektiv mit 3-fachem optischem Zoom

Einer der bemerkenswertesten Aspekte des Geräts ist sein riesiger Akku. Berichten zufolge wird das OnePlus 16 mit einem 9000 mAh Akku ausgestattet sein. Zuvor bestätigte die 3C-Zertifizierung, dass das Smartphone die 100 W kabelgebundene Schnellladetechnologie unterstützt, und laut Leaks beträgt die kabellose Ladeleistung 50 W.

Experten gehen davon aus, dass die offizielle Vorstellung dieses Flaggschiffs der neuen Generation mit derartigen technischen Merkmalen und Fähigkeiten für Oktober dieses Jahres geplant ist. Das Gerät bereitet sich darauf vor, ernsthaft mit anderen führenden Marken auf dem Markt zu konkurrieren.