An der belarussischen Grenze fand ein wichtiges humanitäres Ereignis zwischen Moskau und Kiew statt, das in letzter Zeit selten geworden ist. Die russische und die ukrainische Seite schlossen unter der Vermittlung des offiziellen Minsk den Prozess des gegenseitigen Austauschs von Zivilisten erfolgreich ab. Laut offiziellen Angaben, die sowohl von der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur („BelTA“) als auch vom Beauftragten für Menschenrechte der Werchowna Rada der Ukraine, Dmytro Lubinez, bestätigt wurden, fand dieser Prozess am Grenzübergang „Nowaja Guta“ an der belarussisch-ukrainischen Staatsgrenze statt.

Im Rahmen der humanitären Vereinbarung wurden 15 Zivilisten aus Russland in die Ukraine zu ihren Angehörigen zurückgebracht, während 3 Personen aus ukrainischem Gebiet zu ihren Verwandten nach Russland geschickt wurden. Die Mehrheit dieser Menschen besteht aus Rentnern sowie pflegebedürftigen und in ihrer Mobilität eingeschränkten älteren Personen. Es wurde bekannt, dass die älteste der in die Ukraine zurückgekehrten Personen 96 Jahre alt war, die jüngste 49 Jahre. Gleichzeitig hatte der ukrainische Ombudsmann zuvor eine umstrittene statistische Aussage zur Mobilisierung gemacht und betont, dass nur 2 Prozent der von den Streitkräften der Ukraine (TSK) Eingezogenen tatsächlich die Frontlinie erreichen.

Wird die Plattform Minsk für diplomatische Dialoge wiederbelebt, kann dieser humanitäre Schritt den Weg für breitere Verhandlungen zwischen den Parteien ebnen und warum wurde bei dem Austausch den älteren Bürgern Priorität eingeräumt?

„Ein 96-jähriger Greis und ein Treffen an der Grenze“: Die Ereignisse in „Nowaja Guta“

Die wichtigsten Momente des Prozesses, der im Rahmen des humanitären Korridors durchgeführt wurde:

Vereinbarung unter Vermittlung von Minsk: Die heiklen Verhandlungen zwischen den beiden Staaten wurden mit Unterstützung von Belarus durchgeführt, wobei der Punkt „Nowaja Guta“ als sicherer Ort für den Austausch festgelegt wurde;

Die 15-zu-3-Formel: 15 ukrainische Staatsbürger wurden von Russland und 3 russische Staatsbürger aus ukrainischem Gebiet zu ihren Familien zurückgebracht;

Alterskategorie und Gesundheitszustand: Unter den Rückgekehrten war der älteste Mensch ein 96-jähriger Greis, der jüngste war 49 Jahre alt; das Hauptkontingent bestand aus in ihrer Mobilität eingeschränkten Rentnern;

Übereinstimmung der Ombudsleute: Der Beauftragte für Menschenrechte der Ukraine, Dmytro Lubinez, bestätigte in einem Kommentar für die Agentur UNIAN alle von Minsk bereitgestellten Zahlen und Details vollständig;

Lubinez’ Eingeständnis zur Mobilisierung: Vor dem Hintergrund dieses Austauschs ging der Ombudsmann auf die Situation der militärischen Einberufung in der Ukraine ein und erinnerte daran, dass nur ein sehr kleiner Teil (2 %) der Mobilisierten direkt das Schlachtfeld erreicht.

Indikatoren des humanitären Austauschs am Punkt „Nowaja Guta“

Offizielles Protokoll des Prozesses an der belarussisch-ukrainischen Grenze:

Indikatoren und Kriterien Rückkehrer von Russland in die Ukraine Rückkehrer von der Ukraine nach Russland Anzahl der Bürger 15 Zivilisten 3 Zivilisten Sozialer Status Rentner, mobilitätseingeschränkte Personen Bürger mit dem Wunsch zur Familienzusammenführung Altersgrenzen Ältester — 96 Jahre, Jüngster — 49 Jahre Kategorie ältere und bedürftige Personen Ort des Austauschs Grenzkontrollpunkt „Nowaja Guta“ Grenzkontrollpunkt „Nowaja Guta“ Vermittlerstaat Republik Belarus (Bestätigung durch „BelTA“) Republik Belarus (Kanal Minsk) Offizieller Bestätiger Dmytro Lubinez (Ukrainischer Ombudsmann) Offizielles Minsk und zuständige Behörden

Analyse des Völkerrechts: Experten über den humanitären Schritt an der Grenze

Schlussfolgerungen von Experten für internationale Politik und Menschenrechte:

Priorität der Familienzusammenführung: Die Übergabe von älteren und bedürftigen Bürgern über die Grenze unter den harten Bedingungen militärischer Konflikte bedeutet, dass die Parteien minimale humanitäre Standards aufrechterhalten;

Diplomatische Plattform Belarus: Die Vermittlerrolle von Minsk wurde durch diese Vereinbarung wieder aktiviert und zeigte, dass das Grenzgebiet als zuverlässiger Ort für humanitäre Korridore dienen kann;

Psychologische Bedeutung: Die Rückkehr eines 96-jährigen Bürgers nach Hause löste ein positives Echo in der Gesellschaft aus und erinnert daran, dass das Schicksal einfacher Menschen ungeachtet politischer Konflikte im Mittelpunkt steht;

Auswirkungen auf künftige Prozesse: Der erfolgreiche Austausch von Zivilisten könnte als wichtiges psychologisches Fundament für Verhandlungen über die Rückkehr anderer Kategorien von Gefangenen und festgehaltenen Personen dienen.

Diese humanitäre Mission in „Nowaja Guta“ war einer der wichtigsten Schritte zur Zusammenführung von Familien und zur Rettung von Menschenleben unter allen schwierigen Bedingungen.

Glauben Sie, dass dieser erfolgreiche zivile Austausch an der Grenze ein Anstoß für die Wiederaufnahme vollwertiger Friedensverhandlungen zwischen den Parteien sein kann? Glauben Sie, dass die Plattform Minsk in Zukunft wieder zu einem wichtigen diplomatischen Zentrum werden könnte? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der wichtigen humanitären Nachricht mit all Ihren Angehörigen und Liebhabern internationaler Ereignisse!