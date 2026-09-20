Wurde Limonade mit Füßen für 364 Lira verkauft? Seltsamer Vorfall bei Festival in China sorgt für Aufsehen

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Wurde Limonade mit Füßen für 364 Lira verkauft? Seltsamer Vorfall bei Festival in China sorgt für Aufsehen

Bei einer internationalen Veranstaltung in China sorgte eine Methode zur Zubereitung von Getränken für große Empörung in den sozialen Medien. Die Szene, in der Füße in eine Mischung aus Limonade und Cola getaucht wurden, schockierte viele.

Berichten zufolge wurden die Füße bei der Zubereitung der Limonaden-Cola-Mischung direkt in das Getränk gehalten. Am erstaunlichsten ist, dass ein Glas dieses auf diese Weise zubereiteten Getränks für 364 Lira verkauft worden sein soll.

Diejenigen, die diesen als unhygienisch eingestuften Vorfall sahen, äußerten in den sozialen Netzwerken scharfe Kritik.

Trotz der bizarren Zubereitungsmethode verbreiteten sich Berichte, dass Hunderte von Menschen für das Getränk Schlange standen.

Nachdem die Bilder des Vorfalls jedoch im Internet weit verbreitet waren, änderte sich die Einstellung der Nutzer drastisch und die Organisatoren begannen, Maßnahmen zu ergreifen.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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