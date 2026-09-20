Fermin Lopez spricht über seine Rückkehr in die spanische Nationalmannschaft

Barcelona-Mittelfeldspieler Fermin Lopez äußerte sich nach dem hart erkämpften 3:1-Sieg gegen Sevilla zu seinen Emotionen und dem erfolgreichen Lauf der Mannschaft in der La Liga-Saison. Dieses Spiel festigte die hervorragende Form der Katalanen in der heimischen Meisterschaft weiter. Nach dem Duell im Estadio Sanchez Pizjuan verbarg der Spieler seine Zufriedenheit über die drei Punkte für das Team und das Erreichen eines wichtigen persönlichen Meilensteins nicht. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, wurde der 23-jährige La Masia-Absolvent von Luis de la Fuente für die kommenden Nations League-Spiele in den Kader der spanischen Nationalmannschaft berufen. Diese Nominierung ist ein großer emotionaler Erfolg für den jungen Spieler nach einer schwierigen Zeit, in der er die Weltmeisterschaft verletzungsbedingt verpassen musste. Fermin gab zu, dass es nicht einfach war, diese Herausforderungen zu bewältigen.

"Ich bin sehr glücklich, wieder in der Nationalmannschaft zu sein. Es war sehr hart für mich, nicht zur Weltmeisterschaft fahren zu können. Ich bin gut in die Saison gestartet und freue mich, wieder beim Nationalteam zu sein", betonte Fermin Lopez.

Raphinhas taktische Umstellung und Hattrick

Neben der Freude über die Nominierung für Spanien wurde Raphinha, der die Abwehr von Sevilla auseinandernahm, zum Helden des Abends. Der Brasilianer agierte unter Hansi Flick in zentralen Zonen statt auf seiner gewohnten Flügelposition und nahm eine neue taktische Rolle ein. Diese Änderung lieferte unerwartete und äußerst effektive Ergebnisse.

Der ehemalige Spieler von Leeds United erzielte in nur sieben Spielen 12 Tore und ist damit der klare Spitzenreiter im Rennen um die Pichichi-Trophäe. Fermin hob besonders hervor, wie schnell sich sein Teamkollege an die neuen Aufgaben angepasst hat.

"Raphinha ist zu unserer überraschenden Nummer Neun geworden. Was er leistet, ist bewundernswert. Er ist ein sehr guter Spieler und kann sich an jede Position anpassen. Wir spielen ihm den Ball zu, und er trifft. Obwohl er vorher nicht als zentraler Stürmer gespielt hat, liefert er jetzt unglaubliche Statistiken", sagte der Barcelona-Mittelfeldspieler.

Hohe Intensität auf dem Platz

Fermin Lopez merkte auch an, dass es schwierig war, im Stadion von Sevilla zu spielen, da der Gegner vor heimischem Publikum großen Druck ausübte. Er erklärte, wie die präzisen Anweisungen des Cheftrainers das Spiel der Mannschaft beeinflussen. Von der Mannschaft wird verlangt, während des gesamten Spiels eine hohe Intensität beizubehalten und sofort nach Ballverlust ein hohes Pressing auszuüben.

"Sevilla hat uns in ihrem Stadion stark unter Druck gesetzt, aber Raphinhas drei Tore waren entscheidend. Der Trainer verlangt von uns, dass wir immer mit hoher Intensität spielen und sofort nach Ballverlust pressen", schloss Fermin.