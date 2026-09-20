Humanoid-Roboter tritt bei Test in China die Fernbedienung aus der Hand eines Ingenieurs

·5·Technologie
Humanoid-Roboter tritt bei Test in China die Fernbedienung aus der Hand eines Ingenieurs

In der Stadt Shaoxing in der chinesischen Provinz Zhejiang kam es während eines Tests eines humanoiden Roboters zu einem unerwarteten Vorfall.

In einem Video vom 7. September 2026 ist zu sehen, wie der Roboter während der Steuerung durch einen Ingenieur plötzlich auf diesen zuging und mit dem Fuß die Fernbedienung aus dessen Hand trat. Durch den Stoß fiel das Gerät zu Boden.

Der Ingenieur wich der nächsten Bewegung des Roboters aus, hob die Fernbedienung auf und entfernte sich vom Ort des Geschehens. Berichten zufolge wurde er bei dem Vorfall nicht verletzt.

Anschließend beendete der Roboter seine Bewegung, beugte sich nach vorne und verneigte sich. Dies führte in sozialen Netzwerken zu Vergleichen der Roboterbewegungen mit denen von Meistern östlicher Kampfkünste.

Ob die Ursache für das Verhalten des Roboters ein technischer Defekt, ein Fehler in der Software oder ein anderer Grund war, ist derzeit noch unklar.

ShaoxingZhejiangHumanoid-RoboterTechnischer DefektRobotik
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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