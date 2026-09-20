Xiaomi stellt den neuen Mijia Refrigerator 256L vor

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Xiaomi stellt den neuen Mijia Refrigerator 256L vor

Die Marke Xiaomi hat auf dem chinesischen Markt den neuen Drei-Kammer-Kühlschrank Mijia Refrigerator 256L vorgestellt, der sich durch kompakte Abmessungen und umfangreiche Funktionen auszeichnet. Laut Ixbt.com gilt dieses für den modernen Haushaltsgerätemarkt konzipierte Gerät als praktische Lösung für Besitzer kleiner Wohnungen, Studios und Häuser mit begrenztem Platzangebot. Dies berichtet Ixbt.com .

Das neue Modell nimmt nur 0,34 Quadratmeter Stellfläche ein und verfügt über ein durchdachtes Innenleben mit einem Gesamtvolumen von 256 Litern. Das Gerät ist im traditionellen minimalistischen Stil von Xiaomi gehalten und fügt sich nahtlos in jedes moderne Küchendesign ein.

Innenaufbau und Funktionen des Kühlschranks

Der Innenraum des Mijia Refrigerator 256L ist in drei Hauptzonen mit unabhängiger Temperaturregelung unterteilt. Das Hauptkühlfach bietet ein Fassungsvermögen von 136 Litern, während das Gefrierfach 85 Liter umfasst. Die restlichen 35 Liter entfallen auf ein universelles Fach mit variabler Temperatur.

Benutzer können die Funktion des universellen Fachs je nach Bedarf anpassen. Es kann zum Tiefkühlen verschiedener Produkte oder einfach zur Kühlung genutzt werden. Insgesamt verfügt das Gerät über zehn unabhängige Zonen zur getrennten Aufbewahrung verschiedener Lebensmittelkategorien.

Technische Daten und Energieeffizienz

Das Bedienfeld des Geräts ist direkt im Kühlbereich integriert, wodurch die Temperatur für das Haupt-, Gefrier- und variable Fach separat gesteuert werden kann. Das Kühlsystem basiert auf einer 360-Grad-Luftzirkulation, die eine gleichmäßige Kälteverteilung in den Fächern gewährleistet und das manuelle Abtauen überflüssig macht.

Der Kühlschrank ist zudem mit einem speziellen antibakteriellen und geruchsneutralisierenden Modul mit Silberionen ausgestattet. Laut Hersteller eliminiert dieses System bis zu 99,99 % der Bakterien im Kühlraum oder stoppt deren Vermehrung.

Das Modell arbeitet mit einem energieeffizienten Inverter-Kompressor und einem Inverter-Lüfter. Die Innentemperatur wird kontinuierlich von fünf Sensoren überwacht. Das kompakte und moderne Gerät soll auf dem chinesischen Markt für etwa 1.299 Yuan (ca. 199 USD) erhältlich sein.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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