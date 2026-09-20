Erste Bilder des neuen Asus Googlebook Laptops aufgetaucht

Laut Ixbt.com wurden Bilder des noch nicht offiziell angekündigten Asus Googlebook Laptops im Internet geleakt. Das Gerät gilt als einer der ersten Vertreter einer neuen Laptop-Klasse von Google, deren Präsentation in den kommenden Stunden erwartet wird. Dies berichtet Ixbt.com .

Der Quelle zufolge sollen die Vorbestellungen für das Gerät ab morgen beginnen. Es heißt, dass diese neue Geräteklasse auf einer grundlegend überarbeiteten Android-Version basiert, die im Gegensatz zu herkömmlichen Betriebssystemen eine tiefe Integration von AI-Technologien bietet.

Design und Schnittstellen

Obwohl die geleakten Bilder noch kein vollständiges Bild der technischen Spezifikationen vermitteln, lassen sie einige wichtige konstruktive Details erkennen. Insbesondere verfügt das Asus Googlebook über ein sehr dünnes, keilförmiges Gehäuse, dessen Optik den Anforderungen moderner Nutzer voll entspricht.

Zudem sind am Gehäuse zwei USB-A-Anschlüsse, ein HDMI-Ausgang sowie zwei moderne USB-C-Ports zu sehen. Auf dem Deckel befindet sich ein spezieller LED-Leuchtstreifen, der für alle Googlebook-Modelle charakteristisch sein dürfte. Zudem fällt das sehr große Touchpad auf, das den Bedienkomfort deutlich erhöht.

Preis und technische Plattform

Bisher hat Asus keine offiziellen Angaben zu den genauen technischen Parametern oder dem Preis des neuen Produkts gemacht. Jüngste Leaks zu einem ähnlichen Gerät der Marke Lenovo deuten jedoch darauf hin, dass diese Laptops nicht gerade günstig sein werden.

Insbesondere wird erwartet, dass diese Gadgets auf den Intel Panther Lake Prozessoren der nächsten Generation basieren. Dies soll eine hohe Leistung und fortschrittliche Rechenkapazität gewährleisten sowie eine schnelle Ausführung von AI-Aufgaben ermöglichen.