Das Spitzenspiel der 22. Runde der usbekischen Superliga im Tal bot den Fans ein wahres Torspektakel und unerwartetes Drama. Im ausverkauften „Bobur Arena“-Stadion empfing der FC Andijon den Club Nasaf aus Qarshi. In einer von Beginn an intensiven und kompromisslosen Partie gingen die Gastgeber zunächst in Führung, doch die „Drachen“ bewiesen Charakter und sicherten sich am Ende einen souveränen 4:1-Kantersieg. Während Rustam Turdimurodov in der 21. Minute per Elfmeter für die Gastgeber traf, glich Adenis Shala in der 38. Minute für die Gäste aus.

In der zweiten Halbzeit Ro‘ziqul Berdiyev setzten seine Schützlinge den Gegner unter massiven Druck: Abbos G‘ulomov, Torhüter Abduvohid Ne’matov (per Elfmeter) sowie der eingewechselte Legionär Yusuf Otubanjo trafen und sorgten für den deutlichen Endstand. Nach diesem wichtigen Erfolg kletterte Nasaf mit nun 34 Punkten auf den 5. Tabellenplatz, während Andijon mit 30 Punkten auf Rang 8 verharrt.

Was geschah nach der aktiven ersten Halbzeit in der Abwehr von Andijon, wie war die taktische Entscheidung von Nasaf-Torhüter Ne’matov, den Elfmeter selbst zu schießen, und wie beeinflusst dieser Sieg den Kampf der Gäste um die Medaillen?

„Elfmeter, Torwart-Tor und 4:1“: Der Spielverlauf im Überblick

Die wichtigsten Momente des intensiven Duells in der „Bobur Arena“:

Das frühe Tor von Andijon: In der 21. Minute verwandelte Rustam Turdimurodov einen Elfmeter eiskalt und brachte das Stadion zum Beben;

Die Antwort von Adenis Shala: In der 38. Minute verwertete Adenis Shala eine Vorlage von Umar Eshmurodov und glich zum 1:1 aus;

Die Wende durch Abbos G‘ulomov: Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 53. Minute, nutzte G‘ulomov eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und brachte Nasaf in Führung;

Das coole Tor des Keepers: In der 81. Minute trat Nasaf-Torhüter Abduvohid Ne’matov selbst zum Elfmeter an und erhöhte auf 3:1;

Der krönende Abschluss durch Yusuf Otubanjo: Der in der 71. Minute eingewechselte Stürmer erzielte in der 88. Minute das vierte Tor und entschied die Partie endgültig.

Superliga 22. Runde: Statistik-Vergleich Andijon — Nasaf

Die wichtigsten Kennzahlen und das Protokoll der Partie:

Statistiken und Aspekte Andijon (Gastgeber) Nasaf (Gast) Endstand 1 4 Torschützen R. Turdimurodov 21. (Elfmeter) A. Shala 38., A. G‘ulomov 53., A. Ne’matov 81. (Elfmeter), Yu. Otubanjo 88. Gelbe Karten B. Sulaymonov (23. Minute) — Erreichte Punkte 30 Punkte (unverändert) 34 Punkte erreicht Tabellenplatz 8. Platz Aufstieg auf Platz 5 Wichtigste taktische Wende Dreifachwechsel in der 59. Minute Volle Kontrolle und Tore durch Einwechselspieler

Analyse der Fußballexperten: Ro‘ziqul Berdiyev Wie ging seine Taktik auf?

Fazit lokaler Fußballexperten und Kommentatoren:

Die mentale Stärke von Nasaf: Nach dem frühen Rückstand blieben die Gäste ruhig, verloren nicht ihr Kombinationsspiel und übernahmen die Initiative;

Lücken in der Abwehr von Andijon: In der zweiten Halbzeit verlor der Gastgeber die Kompaktheit in der Defensive, auch die Wechsel in der 59. Minute konnten die Abwehr nicht stabilisieren;

Der Faktor Abduvohid Ne’matov: Dass der Nationaltorhüter den Elfmeter souverän verwandelte, unterstreicht seine hohe mentale Vorbereitung und Coolness;

Die Effizienz von Otubanjo: Dass die Einwechselspieler sofort ins Spiel fanden und in entscheidenden Momenten trafen, beweist die Kaderbreite von Nasaf.

Dieser Kantersieg im Tal hat deutlich bewiesen, dass Nasaf im Kampf um die Medaillen der Superliga noch lange nicht das letzte Wort gesprochen hat.

Was waren Ihrer Meinung nach die Hauptgründe für die hohe Heimniederlage von Andijon: Fehler in der Abwehr oder die individuelle Klasse von Nasaf? Wie stehen Sie dazu, dass Torhüter Abduvohid Ne’matov einen Elfmeter geschossen hat? Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des spannendsten Spiels des usbekischen Fußballs mit Ihren Freunden!