KI mit 27 Milliarden Parametern auf dem iPhone 18 Pro gestartet

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KI mit 27 Milliarden Parametern auf dem iPhone 18 Pro gestartet

Apples kommendes Flaggschiff, das iPhone 18 Pro, hat beispiellose Ergebnisse bei der Ausführung von KI-Funktionen direkt auf dem Gerät erzielt. Laut ixbt.com hat der Technik-Enthusiast Adrien Grondin das riesige Bonsai-27B Sprachmodell mit 27 Milliarden Parametern erfolgreich vollständig lokal auf dem Smartphone ausgeführt. Dies berichtet die Quelle.

Während des Testprozesses wurde festgestellt, dass die Geschwindigkeit der Text- und Abfragegenerierung auf dem neuen Smartphone fast doppelt so hoch war wie bei der vorherigen Generation, dem iPhone 17 Pro. Der Experte betonte, dass der Prozessor der neuen Generation eine entscheidende Rolle bei der Erzielung dieser hohen Leistung spielte.

Fähigkeiten des neuen Apple A20 Pro Chips

Der neue Apple A20 Pro Prozessor, der von Experten und Enthusiasten als „wahrlich erschreckende Kraft“ bezeichnet wird, ist erstmals in der Geschichte mobiler Geräte mit zwei 16-Kern-Neuralprozessoren ausgestattet. Diese Architektur sorgt für eine hohe Effizienz bei der Ausführung von KI-Aufgaben.

Darüber hinaus wurde das Speicher-Subsystem des Geräts grundlegend modernisiert. Die Modelle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sind mit 12 GB LPDDR5X RAM ausgestattet, der über einen 96-Bit-Bus und eine Bandbreite von 115,2 GB/s verfügt.

Vorteile lokaler KI

Es ist bekannt, dass die Speicherbandbreite einer der wichtigsten Faktoren beim Ausführen großer Sprachmodelle ist. Die technischen Daten des neuen Smartphones ermöglichen es, KI direkt auf dem Gerät auszuführen, ohne auf Cloud-Server angewiesen zu sein.

Tests mit dem Bonsai-Modell zeigen, dass die Ära der Verarbeitung von Benutzeranfragen ohne Internetverbindung bei gleichzeitigem Schutz der Privatsphäre näher rückt. Dies deutet darauf hin, dass neuronale Netzwerktechnologien in mobilen Geräten ein neues Niveau erreicht haben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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