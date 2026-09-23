Während der hochrangigen Woche im Rahmen der 81. UN-Generalversammlung in New York hielt der US-Präsident Donald Trump eine Rede, die die Weltpolitik erschütterte. CNN, Reuters, NBC News, Newsquawk und AP berichteten, dass der fast einstündige Auftritt des Weißen Hauses von globalen Spannungen, Ultimatums und historischen geopolitischen Veränderungen geprägt war.

Der wichtigste und erschreckendste Teil der Rede galt dem Iran. Trump stellte Teheran ein offenes Ultimatum: „Ich muss eine wichtige Entscheidung treffen. Erreiche ich ein Abkommen mit dem Iran und ermögliche ihnen den Wiederaufbau und den Aufbau eines weitaus großartigeren Landes als zuvor? Oder vernichte ich den Iran und tue dies schnell, ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, erneut Menschen zu töten und Länder zu zerstören? Oder verdamme ich sie zur Hölle, ohne Chance auf Überleben und ohne Hoffnung auf Größe für künftige Generationen?“, drohte er vor den Augen der Weltgemeinschaft ernsthaft.

Nach Trumps Äußerungen über den unvermeidlichen Zusammenbruch des kommunistischen Regimes in Kuba verließ die Delegation aus Havanna demonstrativ den Sitzungssaal. Zudem bestätigte der Präsident den Bau von zwei Militärbasen in Grönland, versprach ein sehr schnelles Ende des Krieges in der Ukraine und kündigte an, den Begriff „künstliche Intelligenz“ in „Superintelligenz“ zu ändern.

Wird Washington nach den Wahlen ein Abkommen mit dem Iran schließen oder einen Krieg beginnen, kann Marco Rubio Kuba in die Knie zwingen und deutet diese aggressive Rede Trumps auf eine neue Weltordnung hin?

„Ultimatum an den Iran, Kubas Flucht und Grönland-Basen“: 5 Kernpunkte von Trumps Rede

Die sensationellsten und wichtigsten Fakten von der UN-Tribüne:

Schreckliche Wahl für den Iran: Trump erklärte, der Iran stehe vor der Wahl, entweder durch ein Abkommen zu einer Großmacht zu werden oder sofort vollständig vernichtet und „zur Hölle verdammt“ zu werden; ein Abkommen könnte unmittelbar nach den US-Zwischenwahlen unterzeichnet werden.

Kubanische Delegation verlässt den Saal: Nach den Worten „Dieses Regime ist gescheitert und wird fallen“ verließen die kubanischen Diplomaten den Saal; Trump betonte, dass Außenminister Marco Rubio harte Verhandlungen mit Havanna führe.

Schnelles Ende des Ukraine-Russland-Konflikts: Der Präsident versprach, eng mit den Führern beider Seiten zusammenzuarbeiten und dass das Blutvergießen sicher und sehr bald enden werde.

Zwei Basen in Grönland und NATO-Verteidigung: Es wurde festgestellt, dass der Vertrag mit Dänemark über den Bau von zwei großen Militärbasen auf der Insel noch heute unterzeichnet wird und dies die NATO-Macht in der Arktis stärken wird.

Ära der „Superintelligenz“: Trump wies an, den Begriff „künstliche Intelligenz“ (KI) in allen offiziellen Dokumenten in „Superintelligenz“ zu ändern und erklärte, dass nichts diese Revolution aufhalten könne.

Historische Rede bei der UN: Analyse von Trumps globaler Agenda

Die vom Weißen Haus vorgebrachten Hauptrichtungen und geopolitischen Entscheidungen:

Richtung und Themen Inhalt von Trumps Erklärung Mögliche Folgen und globale Reaktion Iran-Problem Entweder ein neuer großer Deal oder sofortige totale Vernichtung Im Nahen Osten entweder absoluter Frieden oder Gefahr eines großflächigen neuen Krieges Kuba-Regime Das kommunistische System steht unter Druck und wird bald fallen Kubanische Delegation boykottiert, Rubio verschärft Sanktionsdruck Russland und Ukraine Der Konflikt wird „sicher und schnell“ enden Bemühungen, die Parteien an den Verhandlungstisch zu zwingen Grönland und Arktis Zwei große Basen werden eröffnet, NATO und Europa werden geschützt Absolute militärische Dominanz der USA am Nordpol wird etabliert Technologie und KI Umbenennung in „Superintelligenz“, Entwicklung ohne Einschränkungen USA behalten Führung im Rennen um Hochtechnologie und Halbleiter

Expertise zu internationaler Diplomatie und Geopolitik: Was bedeutet Trumps sensationeller Vortrag?

Schlussfolgerungen von Politikwissenschaftlern, Analysten und internationalen Experten:

Strategie „Frieden durch Stärke“ (Peace through Strength): Trump hat weiche diplomatische Kompromisse in der Iran-Frage aufgegeben; er zwingt Teheran durch das gleichzeitige Versprechen eines enormen wirtschaftlichen Aufschwungs und die Drohung der totalen militärischen Vernichtung zur Unterzeichnung eines Abkommens nach den US-Zwischenwahlen.

Aufruf zum Umsturz in Lateinamerika: Die Einbindung von Marco Rubio in die Verhandlungen mit Kuba und Trumps offener Angriff deuten auf den Beginn einer neuen, brutalen Phase der wirtschaftlichen Blockade gegen das kommunistische System in Havanna hin.

Grönland – Arktischer Schild: Als Reaktion auf die Aktivitäten Russlands und Chinas im Nordpolarmeer hat Trump Grönland offiziell zu einem strategischen militärischen Vorposten erklärt; dies umgibt die NATO mit einem absoluten Sicherheitsring aus dem Norden.

„Superintelligenz“ und industrielle Revolution: Diese Definition von Technologien deutet darauf hin, dass die US-Administration US-IT-Unternehmen (OpenAI, Google, Nvidia) Freiheit gewährt und KI zum Hauptinstrument militärischer und wirtschaftlicher Hegemonie macht.

Dieser scharfe Auftritt von Donald Trump bei der UN-Generalversammlung zeigt, dass die Ära der Kompromisse in der Welt vorbei ist und die Ära der direkten Macht und entschlossenen Ultimatums begonnen hat.

Glauben Sie, dass Trumps scharfe Forderung an den Iran zu einem Krieg im Nahen Osten führen wird oder wird Teheran dem Abkommen zustimmen? Wie sehr wird der Aufbau von Militärbasen in Grönland und dieser Vortrag Trumps bei der UN die Weltpolitik verändern? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese historische politische Analyse, die die ganze Welt beobachtet, mit all Ihren Freunden!