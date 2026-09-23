Mondwirtschaft könnte bis 2050 einen Wert von 566 Milliarden Dollar erreichen

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Mondwirtschaft könnte bis 2050 einen Wert von 566 Milliarden Dollar erreichen

Laut ixbt.com schätzt der neue Bericht „Building the Lunar Economy“ des renommierten Unternehmens Deloitte den zukünftigen globalen wirtschaftlichen Wert von Mondaktivitäten. Demnach könnte das Gesamtvolumen der Mondwirtschaft bis 2050 in einem konservativen Szenario 343 Milliarden Dollar und bei beschleunigtem Wachstum 566 Milliarden Dollar erreichen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Diese enorme Zahl setzt sich aus zwei Hauptphasen zusammen: dem Wert der für den Mondbetrieb notwendigen Infrastruktur und den neuen Märkten, die nach Schaffung dieser Grundlage entstehen werden. Rachel Buscaino, Vertreterin von Deloitte Consulting und Mitautorin des Berichts, bezeichnete diesen Prozess primär als eine Geschichte der Infrastruktur.

Die Schlüsselrolle von Infrastruktur und Transport

Der Studie zufolge umfasst die Anfangsphase sechs grundlegende Infrastrukturmärkte: Transport, Energie, Kommunikation und Navigation, Oberflächenmobilität, Bauwesen sowie Lebenserhaltungssysteme. Bei beschleunigtem Wachstum wird deren Gesamtwert auf 282 Milliarden Dollar geschätzt.

Bemerkenswert ist, dass 73 Prozent dieser Summe auf Transportkosten und -kapazitäten entfallen. Die wichtigsten Bauarbeiten sind in der Nähe des lunaren Südpols geplant. Die dortigen Wassereisreserven und die sonnenreichen Gebiete gelten als ideale Standorte für den langfristigen Betrieb.

Neue Märkte und zukünftige Chancen

NASA und andere Raumfahrtbehörden setzen anstelle traditioneller staatlicher Beschaffungen verstärkt auf kommerzielle Märkte durch Dienstleistungsverträge. Die zweite Marktphase, die auf dem geschaffenen Fundament aufbaut, umfasst Daten, Anwendungen für die nationale Sicherheit, Ressourcen wie Helium-3, auf dem Mond produzierten Raketentreibstoff sowie Fertigung für Weltraum-Computing.

Diese Märkte der zweiten Phase könnten zusammen weitere 284 Milliarden Dollar an Einnahmen generieren. Zudem bewertet der Bericht den breiteren gesellschaftlichen Nutzen – wie Innovationen, wissenschaftliche Entdeckungen und inspirierende Effekte – mit weiteren 541 Milliarden Dollar.

Gleichzeitig betonen Experten, dass eine florierende Mondwirtschaft kein Selbstläufer ist. Technische Hürden, lange Entwicklungszyklen, regulatorische Unsicherheiten und eine noch nicht bewiesene kommerzielle Nachfrage sind die größten Herausforderungen. Kurzfristig bleiben die Einnahmen von staatlicher Finanzierung abhängig, während die heute getroffenen Investitionen und technischen Standards bestimmen werden, wer in Zukunft am Markt bestehen kann.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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