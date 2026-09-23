Nach dem hitzigen Derby zwischen Atlético und Real Madridim Rahmen des siebten Spieltags der spanischen La Liga ist ein gewaltiger Skandal um die Schiedsrichterentscheidungen entbrannt, der den europäischen Fußball erschüttert. Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Sergei Lapotschkin analysierte die Szene bei „Match TV“ und stellte fest, dass der Unparteiische Miguel Arias einen groben Fehler begangen habe. Er betonte, dass Atlético-Spieler Lee Kang-in für sein brutales Foul gegen Real-Star Federico Valverde zwingend mit einer direkten Roten Karte hätte des Feldes verwiesen werden müssen.

„In den Aufnahmen ist deutlich zu sehen: Die Stollen sind so hoch angesetzt, dass sie das Bein des Gegners hätten brechen können. Das Tempo ist hoch, der Aufprall erfolgte mit großer Wucht – all das entspricht laut Regelwerk einer direkten Roten Karte. Doch der Schiedsrichter zeigte nicht einmal Gelb. Das Schlimmste ist, dass auch der Video-Assistent (VAR) nicht eingegriffen hat“, so der Experte. Seiner Meinung nach war diese Fehlentscheidung des Unparteiischen, unter Berücksichtigung des Spielstands und des Zeitpunkts des Fouls, der entscheidende Faktor, der das Derby mit 2:1 zugunsten von Atlético entschied.

Warum haben die spanischen Schiedsrichter und das VAR-Team eine klare Rote Karte ignoriert, wie beeinflusst diese Entscheidung das Titelrennen in La Liga und wird die Führung von Real Madrid offiziellen Protest gegen diese Schiedsrichterleistung einlegen?

„Gefahr eines Beinbruchs, ein stummer VAR und das 2:1-Ergebnis“: Die 5 Kernpunkte des Skandals

Die wichtigsten Fakten zum umstrittenen Vorfall im Madrider Derby:

Die Situation für eine glatt Rote Karte: Lee Kang-in traf Federico Valverde mit hoher Geschwindigkeit und voranstehenden Stollen am Bein;

Der Schiedsrichter blieb untätig: Hauptschiedsrichter Miguel Arias zeigte in dieser Situation, die eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit des Gegners darstellte, nicht einmal eine Gelbe Karte;

Das Schweigen des VAR: Die Video-Assistenten überprüften diesen klaren Fehler, der schwere Verletzungen hätte verursachen können, nicht und riefen den Schiedsrichter nicht zum Monitor;

Direkte Auswirkung auf das Ergebnis: Wie Lapotschkin betonte, hätte eine Rote Karte zum richtigen Zeitpunkt das Spielszenario komplett verändert, da Atlético, das mit 2:1 gewann, in Unterzahl geraten wäre;

Internationale Resonanz: Experten kritisieren scharf das sinkende Niveau der Schiedsrichterleistung in La Liga und das Ignorieren offensichtlicher Regelverstöße.

Foul im Madrider Derby: Episodenanalyse und Expertenbewertung

Vergleich der umstrittenen Situation mit dem La Liga-Reglement:

Indikatoren und Kriterien Situation auf dem Platz FIFA / UEFA Regeln und Anforderungen Täter und Opfer Lee Kang-in (Atlético) — Federico Valverde (Real Madrid) Offene Gefahr für die Gesundheit des Gegners Art des Fouls Wuchtiger Tritt mit hoher Geschwindigkeit und offenen Stollen Grobes Foulspiel (Serious Foul Play) Entscheidung des Hauptschiedsrichters Nicht einmal eine Gelbe Karte gezeigt Direkte ROTE Karte (Platzverweis) Reaktion des VAR Überhaupt nicht eingegriffen Empfehlung für Rote Karte via Monitor war zwingend Endergebnis des Spiels 2:1-Sieg für Atlético Fehlentscheidung beeinflusste das Ergebnis direkt Expertenfazit Sergei Lapotschkin: „Ein Foul, das das Bein hätte brechen können“ Als grober Schiedsrichterfehler bestätigt

Fußball- und Schiedsrichterexpertise: Warum ist dieser Fehler kein Zufall?

Fazit internationaler Schiedsrichter und spanischer Fußballanalysten:

Das Kriterium „Beinbruch“: In modernen Schiedsrichterrichtlinien wird es als schwere Verletzungsgefahr eingestuft, wenn die Stollen mit hoher Dynamik auf das Schienbein des Gegners treffen; hier gab es für den Schiedsrichter keinen Spielraum – es hätte zwingend Rot geben müssen;

Druck und Angst im Madrider Derby: Miguel Arias wollte das Spiel vielleicht nicht durch harte Entscheidungen früh eskalieren lassen, doch diese Gelassenheit schadete der Fairness des Spiels;

Verantwortungslosigkeit des VAR: Das Videosystem in Spanien steht in den letzten Saisons stark in der Kritik; dass der VAR den Hauptschiedsrichter in dieser Szene nicht warnte, stellt einen groben Verstoß gegen das Protokoll dar;

Schlag für die Tabelle: Real Madrid verlor in diesem Derby Punkte, während Atlético durch den 2:1-Sieg nach oben kletterte; ein solcher Fehler verfälscht künstlich die gesamte Meisterschaftsintrige.

Die offene Analyse von Sergei Lapotschkin hat bewiesen, dass die Transparenz der Schiedsrichterleistung in La Liga weiterhin ein wunder Punkt bleibt.

Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für diese Entscheidung im Spiel zwischen Atlético und Real – mangelnde Qualifikation des Schiedsrichters oder Angst vor dem Druck im Stadion von Atlético? Hätte Real das Spiel drehen können, wenn Lee Kang-in vom Platz gestellt worden wäre? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel über den umstrittensten Schiedsrichterskandal im spanischen Fußball mit allen Fußballfans!