Qualcomm stellt neue auf KI spezialisierte Chips und Prozessoren vor

Qualcomm, ein Marktführer im Bereich Mobiltechnologie, hat auf seinem jährlichen Snapdragon Summit zwei fortschrittliche Flaggschiff-Prozessoren vorgestellt, die KI-Fähigkeiten auf ein neues Niveau heben. Die Chips mit den Namen Snapdragon 8 Elite Gen 6 und Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 zeichnen sich dadurch aus, dass sie Nutzern umfassende Möglichkeiten bei der Arbeit mit personalisierten KI-Agenten bieten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut ixbt.com sind die Chips der neuen Generation mit einem verbesserten Sensor-Hub ausgestattet, der es ermöglicht, kleine Modelle mit bis zu 200 Millionen Parametern direkt auf dem Gerät auszuführen. Dank dieser Technologie können Smartphones als persönlicher Sekretär fungieren, verschiedene Sprecher unterscheiden und eine Wissensdatenbank basierend auf Nutzungsgewohnheiten aufbauen, um tägliche Aufgaben zu automatisieren.

Fähigkeiten und technische Spezifikationen

Während der Präsentation betonten Unternehmensvertreter, dass die neuen Prozessoren vollwertige Sprachkommunikations-Agenten direkt auf dem Gerät unterstützen. Insbesondere das Standardmodell Snapdragon 8 Elite Gen 6 verfügt über ein neues Beschleunigerelement, das für eine effizientere Ausführung von KI-Modellen konzipiert ist.

Die leistungsstärkste Extreme-Version besitzt die Kapazität, ein Mixture-of-Experts-Modell mit 30 Milliarden Parametern direkt auf dem Gerät auszuführen. Dieser Ansatz ermöglicht es, trotz der großen Gesamtgröße des Modells nur eine bestimmte Anzahl an Parametern für die jeweilige Aufgabe zu aktivieren. Zum Vergleich: Apple hatte auf seiner Konferenz im Juni ein ähnliches Modell mit 20 Milliarden Parametern vorgestellt.

Kamera- und Multimedia-Fähigkeiten

Die neuen Prozessoren bringen drastische Veränderungen nicht nur bei KI, sondern auch bei Technologien für mobile Fotografie und Videoaufnahmen. Qualcomm-Prozessoren ermöglichen eine pixelgenaue Kamerasteuerung für ein professionelles Erlebnis und haben die Bildstabilisierung sowie Funktionen zur Bewegungserkennung verbessert.

Insbesondere unterstützt die Extreme-Version 8K-Videoaufnahmen mit 60 fps sowie 4K-Zeitlupenvideos mit 240 fps. Zudem aktiviert sie einen neuen Advanced Professional Video-Codec für professionelle Aufnahmen und nutzt effektive Technologien zur Rauschunterdrückung während Telefonaten.

Im Rahmen der Veranstaltung präsentierte Motorola das neue Smartphone Motorola Signature 27, das auf dem Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 basiert, und kündigte den Verkaufsstart für dieses Jahr an. Qualcomm arbeitet derzeit an über 40 KI-fähigen Geräten, doch Experten gehen davon aus, dass Nutzer auch in Zukunft Smartphones gegenüber spezialisierten KI-Gadgets bevorzugen werden.