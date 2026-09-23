Brian Brobbey erzielt Hattrick gegen Manchester City

Sunderland-Stürmer Brian Brobbey äußerte sich zu seiner herausragenden Leistung gegen Manchester City und der seltenen Höchstbewertung, die er von der BBC erhielt. Sein Hattrick im Etihad Stadium erregte die Aufmerksamkeit der Fußballwelt und festigte seine Position in der niederländischen Nationalmannschaft. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Es wurde bekannt, dass der 24-jährige Stürmer nach Spielende von der BBC mit der perfekten Note 10/10 bewertet wurde. Obwohl sein Team das dramatische Spiel gegen Manchester City mit 5:3 verlor, wurden Brobbeys individuelle Statistiken von Experten hoch gelobt.

In einem Interview mit ESPN gab der niederländische Fußballer zu, dass er in seiner Karriere selten so hohe Bewertungen erhalten habe. Er nannte individuelle Videoanalysen als Hauptfaktor für seine physische und taktische Entwicklung.

Videoanalysen und persönliches Training

Laut Brobbey analysiert er gemeinsam mit seinem persönlichen Trainer Patrick Vörst intensiv die Bewegungen der Gegner. Das regelmäßige Sichten von Spielaufzeichnungen ermöglicht es ihm, die richtige Position auf dem Platz zu wählen, Kräfte zu sparen und intelligenter zu spielen.

"Ich glaube, in der Schule habe ich nie so eine gute Note bekommen. Das ist wahrscheinlich das erste Mal in meiner Karriere", scherzte der Fußballer. Er fügte hinzu, dass er ständig an sich arbeite und versuche zu analysieren, was gut läuft und welche Aspekte verbessert werden müssen.

Neue Ziele in der niederländischen Nationalmannschaft

Seit seinem Wechsel von Ajax in den englischen Fußball hat sich Brobbey schnell an die neue Umgebung angepasst und seinen internationalen Ruf gestärkt. Er kam mit bester Laune zum Trainingslager in Zeist und zeigte, dass er bereit ist, seinen Platz im Nationalteam zu festigen.

Eine der Hauptaufgaben des Stürmers ist es, die Bewegungen der gegnerischen Verteidiger vor der Ballannahme zu studieren und freie Räume zu finden. Dadurch verlässt er sich nicht nur auf körperliche Zweikämpfe, sondern gewinnt durch intelligentes Stellungsspiel an Vorteil und strebt an, unter dem niederländischen Nationaltrainer Xavi Fernandes zum Stammstürmer zu werden.