Wissenschaftler verpflanzten menschliches Hirngewebe in Mäusegehirne

·18·Welt
Wissenschaftler verpflanzten menschliches Hirngewebe in Mäusegehirne

Wissenschaftler der Stanford University haben erfolgreich menschliches Hirngewebe im Organismus von Mäusen gezüchtet und mit deren Nervensystem verbunden. Die Studie wurde am 16. September im Fachmagazin Nature veröffentlicht.

Dafür verwendeten die Forscher genetisch veränderte Mäuse, bei denen sich ein Großteil des Gehirns, insbesondere die Hirnrinde, nicht entwickeln konnte. Anschließend wurden kortikale Organoide – kleine, selbstorganisierende Strukturen aus menschlichem Hirngewebe, die im Labor aus Stammzellen gezüchtet wurden – in die Mäuse transplantiert.

Infolgedessen blieb das menschliche Gewebe im Mäusegehirn erhalten und entwickelte sich aktiv. Laut der Studie vergrößerte sich das menschliche Gewebe zwei bis drei Monate nach der Transplantation um fast das Fünffache und nahm mehr als 90 Prozent des freien Hirnareals ein. Menschliche Neuronen vernetzten sich mit den Nervenzellen der Maus und reichten über Nervenbahnen sogar bis zum Rückenmark.

Die Forscher betonen, dass diese Methode neue Möglichkeiten zur Untersuchung der menschlichen Gehirnentwicklung sowie neurologischer Erkrankungen bietet, die vor der Geburt entstehen. In Zukunft könnten solche Modelle dabei helfen, die Mechanismen von Krankheiten wie Autismus, Zerebralparese, Schizophrenie und Epilepsie zu erforschen und Behandlungsmethoden zu testen.

Das Experiment wirft auch ethische Fragen auf. Insbesondere wird diskutiert, ob sich die kognitiven Fähigkeiten eines Tieres verändern können, wenn menschliches Hirngewebe transplantiert wird. Im aktuellen Experiment wurden jedoch keine Beweise dafür gefunden, dass die Mäuse ein menschliches Bewusstsein oder komplexes Denken entwickelten. Ihr Verhalten unterschied sich während der Studie nicht wesentlich von dem normaler Mäuse.

Die Wissenschaftler betonen, dass das neue Modell wichtig ist, da es die Untersuchung des menschlichen Gehirns in einem lebenden Organismus und dessen Interaktion mit Blutgefäßen und Nervensystem ermöglicht.

Stanford UniversityNature MagazinMenschliches HirngewebeAutismusNeurowissenschaft
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wissenschaftler steuern erfolgreich Gehirne von Fruchtfliegen aus der FerneWissenschaftler steuern erfolgreich Gehirne von Fruchtfliegen aus der Ferne12 September 11:43Was passiert mit unserem Gehirn im Weltraum? Die erstaunliche Wahrheit, die Wissenschaftler entdeckt habenWas passiert mit unserem Gehirn im Weltraum? Die erstaunliche Wahrheit, die Wissenschaftler entdeckt haben8 Juli 20:18Erste Hirntumorentfernung mit KI-UnterstützungErste Hirntumorentfernung mit KI-Unterstützung29 August 15:40Sensationelle Entdeckung: Wie menschliche Gesichtsemotionen das Gehirn von Hunden beeinflussenSensationelle Entdeckung: Wie menschliche Gesichtsemotionen das Gehirn von Hunden beeinflussen12 August 10:41Chinesische Wissenschaftler transplantieren Schweineleber und -nieren in MenschenChinesische Wissenschaftler transplantieren Schweineleber und -nieren in Menschen10 Juni 07:18Schlange bei der Mäusejagd im Haus gefilmtSchlange bei der Mäusejagd im Haus gefilmt21 Mai 15:34
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten