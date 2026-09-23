Wissenschaftler verpflanzten menschliches Hirngewebe in Mäusegehirne

Wissenschaftler der Stanford University haben erfolgreich menschliches Hirngewebe im Organismus von Mäusen gezüchtet und mit deren Nervensystem verbunden. Die Studie wurde am 16. September im Fachmagazin Nature veröffentlicht.

Dafür verwendeten die Forscher genetisch veränderte Mäuse, bei denen sich ein Großteil des Gehirns, insbesondere die Hirnrinde, nicht entwickeln konnte. Anschließend wurden kortikale Organoide – kleine, selbstorganisierende Strukturen aus menschlichem Hirngewebe, die im Labor aus Stammzellen gezüchtet wurden – in die Mäuse transplantiert.

Infolgedessen blieb das menschliche Gewebe im Mäusegehirn erhalten und entwickelte sich aktiv. Laut der Studie vergrößerte sich das menschliche Gewebe zwei bis drei Monate nach der Transplantation um fast das Fünffache und nahm mehr als 90 Prozent des freien Hirnareals ein. Menschliche Neuronen vernetzten sich mit den Nervenzellen der Maus und reichten über Nervenbahnen sogar bis zum Rückenmark.

Die Forscher betonen, dass diese Methode neue Möglichkeiten zur Untersuchung der menschlichen Gehirnentwicklung sowie neurologischer Erkrankungen bietet, die vor der Geburt entstehen. In Zukunft könnten solche Modelle dabei helfen, die Mechanismen von Krankheiten wie Autismus, Zerebralparese, Schizophrenie und Epilepsie zu erforschen und Behandlungsmethoden zu testen.

Das Experiment wirft auch ethische Fragen auf. Insbesondere wird diskutiert, ob sich die kognitiven Fähigkeiten eines Tieres verändern können, wenn menschliches Hirngewebe transplantiert wird. Im aktuellen Experiment wurden jedoch keine Beweise dafür gefunden, dass die Mäuse ein menschliches Bewusstsein oder komplexes Denken entwickelten. Ihr Verhalten unterschied sich während der Studie nicht wesentlich von dem normaler Mäuse.

Die Wissenschaftler betonen, dass das neue Modell wichtig ist, da es die Untersuchung des menschlichen Gehirns in einem lebenden Organismus und dessen Interaktion mit Blutgefäßen und Nervensystem ermöglicht.