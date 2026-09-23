Huawei stellt neue Mate TV 2 Serie vor

Huawei hat offiziell seine neue Mate TV 2-Serie vorgestellt, die mit modernsten Technologien ausgestattet ist. Laut ixbt.com umfasst die neue Reihe die Modelle Enjoy Edition, Mate TV 2 sowie das fortschrittliche Mate TV 2 Pro mit Bildschirmdiagonalen von 65 bis 98 Zoll, die sich durch hohe Leistung und moderne Funktionen auszeichnen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Technische Möglichkeiten und neuer Prozessor

Das Einstiegsmodell Enjoy Edition ist mit einem speziellen Kirin T92-Prozessor, 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher ausgestattet. Der Hersteller gibt an, dass die CPU-Leistung im Vergleich zur Vorgängergeneration im Single-Core-Modus um 490 % und im Multi-Core-Modus um 360 % gestiegen ist, während die Grafikleistung um 251 % zunahm. Das Gerät ist nur 36,9 mm dünn und der Bildschirm nimmt 99 % der Frontblende ein.

Die Fernseher sind mit Huawei Black Diamond Super MiniLED-Panels ausgestattet, die eine Spitzenhelligkeit von 4000 bis 5000 nit bieten. Zudem gibt es KI-gestützte Funktionen zur Kontrastverbesserung und zum hochwertigen Upscaling von 1080p auf 4K. Die LR 0,5%-Technologie reduziert Bildschirmreflexionen und erhöht den Sehkomfort.

Innovative Funktionen und 3D-Format

Das Basismodell Mate TV 2 basiert ebenfalls auf dem Kirin T92-Chip, wurde jedoch zusätzlich mit einem separaten Honghu Vivid-Bildverarbeitungschip ausgestattet. Diese Technologie kann in Echtzeit Vorder- und Hintergrundelemente trennen und normale 2D-Videos in 3D umwandeln. Alle Modelle verfügen über Huawei Sound-Audiosysteme mit einer Leistung von 130 W bis 240 W, je nach Modell.

Das Flaggschiff Mate TV 2 Pro kommt mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher. Das akustische System bietet 3.2.2-Raumklang mit 240 W Leistung. Die Geräte unterstützen HarmonyOS-Anwendungen, Gestensteuerung und eine nahtlose Verbindung mit anderen Huawei-Gadgets.

Preise und Marktverfügbarkeit

Diese moderne TV-Familie fungiert auch als Smart-Home-Zentrale und ermöglicht die bidirektionale App-Übertragung sowie die Anbindung an Heimkinosysteme. Die Preise für die Enjoy Edition beginnen bei 7.999 Yuan und reichen bis zu 13.999 Yuan, je nach Bildschirmgröße. Die Preise für das Mate TV 2 liegen zwischen 9.999 und 26.999 Yuan, während für das leistungsstärkste Mate TV 2 Pro zwischen 16.999 und 34.999 Yuan fällig werden.