Huawei stellt neue Mate TV 2 Serie vor
Huawei hat offiziell seine neue Mate TV 2-Serie vorgestellt, die mit modernsten Technologien ausgestattet ist. Laut ixbt.com umfasst die neue Reihe die Modelle Enjoy Edition, Mate TV 2 sowie das fortschrittliche Mate TV 2 Pro mit Bildschirmdiagonalen von 65 bis 98 Zoll, die sich durch hohe Leistung und moderne Funktionen auszeichnen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .
Technische Möglichkeiten und neuer ProzessorDas Einstiegsmodell Enjoy Edition ist mit einem speziellen Kirin T92-Prozessor, 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher ausgestattet. Der Hersteller gibt an, dass die CPU-Leistung im Vergleich zur Vorgängergeneration im Single-Core-Modus um 490 % und im Multi-Core-Modus um 360 % gestiegen ist, während die Grafikleistung um 251 % zunahm. Das Gerät ist nur 36,9 mm dünn und der Bildschirm nimmt 99 % der Frontblende ein.
Die Fernseher sind mit Huawei Black Diamond Super MiniLED-Panels ausgestattet, die eine Spitzenhelligkeit von 4000 bis 5000 nit bieten. Zudem gibt es KI-gestützte Funktionen zur Kontrastverbesserung und zum hochwertigen Upscaling von 1080p auf 4K. Die LR 0,5%-Technologie reduziert Bildschirmreflexionen und erhöht den Sehkomfort.
Innovative Funktionen und 3D-FormatDas Basismodell Mate TV 2 basiert ebenfalls auf dem Kirin T92-Chip, wurde jedoch zusätzlich mit einem separaten Honghu Vivid-Bildverarbeitungschip ausgestattet. Diese Technologie kann in Echtzeit Vorder- und Hintergrundelemente trennen und normale 2D-Videos in 3D umwandeln. Alle Modelle verfügen über Huawei Sound-Audiosysteme mit einer Leistung von 130 W bis 240 W, je nach Modell.
Das Flaggschiff Mate TV 2 Pro kommt mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher. Das akustische System bietet 3.2.2-Raumklang mit 240 W Leistung. Die Geräte unterstützen HarmonyOS-Anwendungen, Gestensteuerung und eine nahtlose Verbindung mit anderen Huawei-Gadgets.
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