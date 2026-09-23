Samsung SmartThings-Update führt zu Kühlschrank-Ausfällen

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Samsung SmartThings-Update führt zu Kühlschrank-Ausfällen

Samsung hat die Verteilung der neuesten Software für seine SmartThings-Plattform nach einer schwerwiegenden Fehlfunktion, die Nutzer intelligenter Haushaltsgeräte betraf, sofort gestoppt. Laut ixbt.com führte der Fehler dazu, dass Tausende von Kühlschränken komplett ausfielen, was das Unternehmen zu einer offiziellen Entschuldigung veranlasste. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Das Problem trat am 22. September dieses Jahres in Südkorea auf und betraf hauptsächlich die 2024 hergestellten High-End-Modelle der Serie Bespoke AI 4-Door. Nutzer, die sich im Samsung Members-Forum beschwerten, gaben an, dass die Geräte unmittelbar nach Bestätigung des Updates in einen fehlerhaften Zustand gerieten.

Insbesondere schaltete sich die Innenbeleuchtung der Kühlschränke aus und das Touch-Bedienfeld reagierte nicht mehr. Einige Geräte blieben direkt auf dem Firmware-Installationsbildschirm hängen, und selbst die Kühlfunktion fiel vollständig aus.

Schwierigkeiten bei der Fehlerbehebung

Betroffene Besitzer versuchten es mit Standardmethoden, doch ein Neustart durch Trennen vom Stromnetz änderte nichts an der Situation. Laut ZDNet Korea war die Hauptursache eine interne Testversion der Software, die aufgrund eines Fehlers versehentlich an normale Nutzer gesendet wurde.

Die Schwere der Situation besteht darin, dass der Softwarefehler nicht aus der Ferne per Over-the-Air-Update behoben werden konnte. Daher empfiehlt Samsung den Betroffenen, sich direkt an die Servicezentren zu wenden und auf den Besuch eines Technikers zu warten.

Zusätzliche Probleme vor dem Feiertag

Dieser technische Defekt trat kurz vor dem traditionellen Chuseok-Fest in Südkorea auf. Da die Haushalte ihre Kühlschränke bereits mit Lebensmitteln für das Festessen gefüllt hatten, drohte durch den Ausfall des Kühlsystems ein erheblicher Verderb von Lebensmitteln.

Da die Arbeitsbelastung in den Servicezentren derzeit stark angestiegen ist, wurde einigen Kunden mitgeteilt, dass ein Techniker erst nach den Feiertagen kommen könne. Aufgrund der Notlage kündigte Samsung Electronics Service an, Reparaturtechniker und Mitarbeiter im Bereitschaftsdienst zu halten.

Bisher hat Samsung die genaue Anzahl der betroffenen Geräte nicht bekannt gegeben und sich nicht dazu geäußert, ob eine Entschädigung für durch das Update verdorbene Lebensmittel gezahlt wird. Das Unternehmen entschuldigte sich öffentlich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

SamsungSmartThingsBespoke AITechnologieUpdate
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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