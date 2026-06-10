Chinesische Wissenschaftler transplantieren Schweineleber und -nieren in Menschen

Ein globales und beispielloses technologisches Ereignis hat stattgefunden, das ein völlig neues Kapitel in der Geschichte der Menschheit in der Welt der Medizin und der modernen Wissenschaft aufschlägt. Chinesische Forscher haben erfolgreich sowohl eine Schweineniere als auch eine Schweineleber in den Körper eines männlichen Patienten transplantiert, bei dem der Hirntod festgestellt worden war, zum ersten Mal in der medizinischen Praxis. Diese erstaunliche und historische Neuigkeit wurde von South China Morning Post der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Dieses Verfahren wird als das erste erfolgreiche Experiment in der Weltmedizin anerkannt, bei dem mehrere Tierorgane gleichzeitig in einen menschlichen Körper transplantiert wurden.

Wissenschaftler der Klinik an der Medizinischen Universität Guangxi, die dieses einzigartige wissenschaftliche Projekt durchführten, hoben einen wichtigen Aspekt in ihrer Forschung hervor. Bis vor kurzem hatte die Weltmedizin nur Experimente zur Transplantation eines einzelnen isolierten Schweineorgans in Menschen durchgeführt, aber wie der komplexe menschliche Körper mehrere fremde Transplantate gleichzeitig aufnehmen und darauf reagieren würde, blieb für die Wissenschaft völlig unbekannt und rätselhaft.

Ein 53-jähriger männlicher Freiwilliger, bei dem Hirntod diagnostiziert wurde, nahm als Patient an diesem globalen medizinischen Experiment teil. Erfahrene Chirurgen implantierten erfolgreich zwei Schweinenieren und eine Leber in ihn. Am wichtigsten ist, dass diese transplantierten Organe während eines fünftägigen kontinuierlichen Beobachtungs- und Testzeitraums ohne Probleme sehr aktiv und stabil im menschlichen Körper funktionierten. Anschließend wurden diese wissenschaftlichen Beobachtungen auf formellen Wunsch und Verlangen der Angehörigen des Patienten erfolgreich abgeschlossen und eingestellt.

Laut chinesischen Wissenschaftlern hat dieser erfolgreiche Schritt praktisch bewiesen, dass es möglich ist, einen gesamten Leberkomplex und beide Nieren von Tieren vollständig auf Menschen zu transplantieren. Diese erzielten einzigartigen Ergebnisse werden in naher Zukunft als unschätzbare Grundlage dienen, um das Leben von Millionen von Patienten zu retten, die in Weltkliniken unter Organmangel leiden.

Blickt man auf die Entwicklungsgeschichte dieses Bereichs der Weltmedizin, so wurde im März 2024 in den Vereinigten Staaten zum ersten Mal weltweit eine genetisch veränderte Schweineniere erfolgreich in einen Menschen transplantiert. Damals lebte ein 62-jähriger Patient, der an der schwersten, terminalen Phase der Nierenerkrankung litt, mehrere Monate nach dem Eingriff und verstarb im Mai desselben Jahres.

Darüber hinaus verstarb im Oktober des vergangenen Jahres auch der vierte Patient weltweit, der eine genetisch modifizierte Schweineniere transplantiert bekommen hatte. Dieser Mann stellte einen neuen Rekord in der medizinischen Welt auf und schaffte es, genau 271 Tage mit der transplantierten Schweineniere zu leben. Das Organ wurde im Januar 2025 erfolgreich transplantiert, aber im Oktober aufgrund nachlassender Funktion entfernt, und der Patient wurde vorübergehend an die Dialyse angeschlossen. Unabhängig vom Ergebnis schreitet die Wissenschaft jeden Tag voran.

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