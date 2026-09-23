Neue Medaillenserie: Usbekische Athleten erklimmen das Podium bei den Asienspielen

·4·Sport
Neue Medaillenserie: Usbekische Athleten erklimmen das Podium bei den Asienspielen

Bei den XX. Asienspielen, dem wichtigsten Multisport-Event des Kontinents, das in den japanischen Städten Aichi und Nagoya ausgetragen wird, baut die usbekische Nationaldelegation ihre Medaillenbilanz kontinuierlich mit neuen, bedeutenden Erfolgen aus. In den hart umkämpften Wettbewerben, an denen die weltweit führenden Athleten teilnehmen, haben unsere Vertreter in Disziplinen, die Kampfgeist und technisches Können erfordern, wertvolle Medaillen für unser Team gewonnen. Insbesondere unsere talentierte Athletin Polina Volobuyeva, die Usbekistan in den intensiven Gefechten des Florettfechtens vertrat, zeigte eine starke Leistung, erreichte das Halbfinale und sicherte sich eine verdiente Bronzemedaille.

Zuvor hatte bereits unsere versierte Athletin Hilola Sobirova im traditionellen Mixed Martial Arts (MMA) der Frauen in der Gewichtsklasse bis 60 kg die Farben unseres Landes würdig vertreten und den Wettbewerb mit einer Silbermedaille beendet, womit sie unserer Delegation einen weiteren Vize-Meistertitel bescherte. Obwohl Hilola im Finale gegen die starke Gegnerin Xun Teo aus Singapur einen ausgeglichenen Kampf lieferte und nur knapp unterlag, ist ihre Medaille ein weiterer Beweis für die Stärkung der Position Usbekistans im kontinentalen Ranking.

Welchen Rang erreichen diese Erfolge im Fechten und in den Kampfsportarten für die usbekische Delegation in der Gesamtwertung? Welche weiteren sensationellen Siege sind von unseren Vertretern in Japan noch zu erwarten und wie viele Goldmedaillen werden uns die bevorstehenden Finals einbringen?

«Halbfinal-Intensität, Finalkämpfe und zwei Podestplätze»: Die 5 wichtigsten Punkte des Aichi-Nagoya-Wettbewerbs

Wichtige Details zu den Ergebnissen unserer Athleten in den Arenen der Asienspiele:

  • Bronzemedaille für Polina Volobuyeva: Unsere Vertreterin, die im Florettfechten erfolgreich bis ins Halbfinale vorstieß, gewann die Bronzemedaille des Wettbewerbs;

  • Silberner Triumph von Hilola Sobirova: In den Kämpfen der Frauen im Mixed Martial Arts in der Gewichtsklasse bis 60 kg wurde Hilola Sobirova Vize-Meisterin der Asienspiele;

  • Finale gegen die Gegnerin aus Singapur: In einem dramatischen Duell um die Goldmedaille kämpfte Sobirova bis zum Schluss gegen die erfahrene Kämpferin Xun Teo aus Singapur;

  • Medaillenserie der Fechter hat begonnen: Dieser Erfolg von Volobuyeva eröffnete offiziell das Medaillenkonto unseres nationalen Fechtteams in Nagoya;

  • Wachstum in der Bilanz der Delegation: Die Auszeichnungen in den Kampfsportarten und im Fechten tragen dazu bei, den Platz des usbekischen Teams unter den Top Ten zu festigen.

Aichi-Nagoya 2026: Analyse des Weges der usbekischen Athleten zum Podium

Vergleich unserer Athleten, die Medaillen gewonnen haben, und ihrer Ergebnisse:

Indikatoren und Aspekte

Polina Volobuyeva (Fechten)

Hilola Sobirova (Mixed Martial Arts)

Sportart und Disziplin

Fechten (Florett)

Mixed Martial Arts (MMA, traditionell)

Gewicht oder Kategorie

Einzel-Florettwettbewerbe

Gewichtsklasse bis 60 kg

Gewonnene Medaille

Bronzemedaille

Silbermedaille

Erreichte Phase

Halbfinalistin

Finalistin (Vize-Meisterin der Asienspiele)

Gegnerin im entscheidenden Kampf

Führende Fechterinnen des Kontinents

Xun Teo (Singapur)

Beitrag zur Delegation

Erste Medaille im Fechten

Erhöhte die Anzahl der Silbermedaillen in den Kampfsportarten

Sportexpertise und Expertenmeinung: Warum sind diese Auszeichnungen strategisch wichtig für Usbekistan?

Fazit internationaler Sportanalysten und Experten der nationalen Verbände:

  • Nachhaltiges Wachstum der Fechtschule: In Usbekistan werden das Fechten, insbesondere Florett und Säbel, in den letzten Jahren staatlich besonders gefördert; dass Polina Volobuyeva unter den mächtigsten Fechterinnen Asiens (China, Südkorea und Japan) das Halbfinale erreichte und Bronze gewann, beweist, dass sich unsere Schule in die richtige Richtung entwickelt;

  • Hohes Niveau der Frauen im MMA: Der Finaleinzug von Hilola Sobirova im Mixed Martial Arts zeigt, dass Usbekistan nicht nur im traditionellen Boxen und Ringen, sondern auch in modernen Kampfsportarten in Asien absolut konkurrenzfähig ist;

  • Punkte in der Gesamtwertung: Die Zunahme von Silber- und Bronzemedaillen erhöht das Gesamtgewicht des Teams und schafft ein stabiles Fundament vor den Box- und Ringerwettbewerben, von denen weitere Goldmedaillen erwartet werden;

  • Psychologischer Impuls: Der Aufstieg von Volobuyeva und Sobirova auf das Podium verleiht unseren anderen nationalen Athleten, die in den kommenden Tagen antreten, großes Vertrauen und Kampfgeist.

Jeder Auftritt der usbekischen Athleten bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 zeigt deutlich, dass das sportliche Potenzial unseres Landes weiter wächst.

Was glauben Sie, welchen Impuls der Erfolg von Polina Volobuyeva und Hilola Sobirova für die Entwicklung des nationalen Fechtens und der Mixed Martial Arts geben wird? Welche Sportart wird Ihrer Meinung nach am Ende der Asienspiele in Japan die meisten Medaillen für die usbekische Sportdelegation einbringen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren, feiern Sie unsere Athleten und teilen Sie diesen Artikel mit allen Sportfans!

Aichi-Nagoya 2026Polina VolobuyevaHilola SobirovaMixed Martial ArtsAsienspiele
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Darya Latisheva gewinnt erneut eine Medaille bei den Asienspielen: Sie wird dreifache MedaillengewinnerinDarya Latisheva gewinnt erneut eine Medaille bei den Asienspielen: Sie wird dreifache MedaillengewinnerinGestern 14:14Start in Nagoya-2026: Kasachstan mit 4 Goldmedaillen, Usbekistan holt erste Karate-MedailleStart in Nagoya-2026: Kasachstan mit 4 Goldmedaillen, Usbekistan holt erste Karate-Medaille21 September 08:08Top Ten: Das Medaillenrennen bei den Asienspielen in Nagoya erreicht die heiße PhaseTop Ten: Das Medaillenrennen bei den Asienspielen in Nagoya erreicht die heiße PhaseGestern 08:25Shahzodbek Yarashev gewinnt Medaille bei prestigeträchtigem internationalen Turnier in GrosnyShahzodbek Yarashev gewinnt Medaille bei prestigeträchtigem internationalen Turnier in Grosny19 September 10:13Gewichtheben: Azizbek Dadajonov holt Medaille bei den AsienmeisterschaftenGewichtheben: Azizbek Dadajonov holt Medaille bei den Asienmeisterschaften9 August 10:20Hilola Sobirova gewinnt Silbermedaille bei den AsienspielenHilola Sobirova gewinnt Silbermedaille bei den AsienspielenGestern 15:23
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt