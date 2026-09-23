Arsenal-Mittelfeldspieler Bruno Guimarães hat zugegeben, dass sein verschossener entscheidender Elfmeter bei der Weltmeisterschaft immer noch eine schwere Last für seine Psyche darstellt. Während des Trainingslagers in Australien betonte der Spieler, dass der fünfmalige Weltmeister unter Carlo Ancelotti einen neuen Zyklus beginnt und die Unterstützung der Fans von entscheidender Bedeutung ist. Dies berichtet Goal.com.

Die schmerzhafte WM-Niederlage und ihre Folgen

Laut Goal.com führte Brasiliens dramatische 1:2-Niederlage gegen Norwegen in der K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft, bei der Guimarães einen Elfmeter verschoss, zum vorzeitigen Ausscheiden des Teams aus dem Turnier. Der 28-Jährige, der kürzlich von Newcastle United zu Arsenal wechselte, verhehlte nicht, dass er seit jener Nacht unter starkem mentalen Druck stand.

Laut Guimarães kann man sich auf solche Situationen nicht im Voraus vorbereiten, und es war ein schwerer Schlag für ihn. „Es ist eine schmerzhafte Narbe, die mit der Zeit heilen wird. So ist Fußball, das ist Teil des Spiels“, erklärte der Mittelfeldspieler auf einer Pressekonferenz in Australien.

Lektionen für die Zukunft und die Verantwortung der Führung

Der erfahrene Spieler hat jedoch beschlossen, diesen Rückschlag nicht als dauerhaftes Hindernis, sondern als Ansporn für sein Wachstum zu sehen. Er betonte nachdrücklich, dass er, sollte sich eine solche Situation wiederholen, niemals davor zurückschrecken würde, einen Elfmeter zu schießen, und bereit sei, tausendmal die Verantwortung zu übernehmen.

Während unter Carlo Ancelotti große Veränderungen im Team stattfinden, ist Guimarães zu einem der erfahrensten Vertreter der Mannschaft geworden. Er merkte an, dass es eine seiner Hauptaufgaben sei, junge Talente wie Estevao und Gabriel Bontempo zu unterstützen und ihnen Selbstvertrauen zu geben.

Die neue Generation und die Rollenverteilung in der Nationalmannschaft

Der Spieler erinnerte sich daran, dass ihn die älteren Spieler bei seiner ersten Berufung in die Nationalmannschaft im Jahr 2020 sehr dabei unterstützten, sich wohlzufühlen. Jetzt ist genau diese Aufgabe auf seine Schultern gefallen.

„Nach der letzten Weltmeisterschaft übernehmen diejenigen von uns, die geblieben sind – ich, Gabriel Magalhães, Vini Jr, Raphinha, Douglas Santos und Marquinhos – eine andere, eine Führungsrolle. Wir haben jetzt 18-, 19- und 20-Jährige im Team. Ich fühle mich neben ihnen wie ein Routinier“, schloss Bruno Guimarães.