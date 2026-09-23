Bruno Guimarães spricht über seinen Fehler bei der WM und die neue Ära der brasilianischen Nationalmannschaft

·3·Sport
Bruno Guimarães spricht über seinen Fehler bei der WM und die neue Ära der brasilianischen Nationalmannschaft

Arsenal-Mittelfeldspieler Bruno Guimarães hat zugegeben, dass sein verschossener entscheidender Elfmeter bei der Weltmeisterschaft immer noch eine schwere Last für seine Psyche darstellt. Während des Trainingslagers in Australien betonte der Spieler, dass der fünfmalige Weltmeister unter Carlo Ancelotti einen neuen Zyklus beginnt und die Unterstützung der Fans von entscheidender Bedeutung ist. Dies berichtet Goal.com.

Die schmerzhafte WM-Niederlage und ihre Folgen

Laut Goal.com führte Brasiliens dramatische 1:2-Niederlage gegen Norwegen in der K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft, bei der Guimarães einen Elfmeter verschoss, zum vorzeitigen Ausscheiden des Teams aus dem Turnier. Der 28-Jährige, der kürzlich von Newcastle United zu Arsenal wechselte, verhehlte nicht, dass er seit jener Nacht unter starkem mentalen Druck stand.

Laut Guimarães kann man sich auf solche Situationen nicht im Voraus vorbereiten, und es war ein schwerer Schlag für ihn. „Es ist eine schmerzhafte Narbe, die mit der Zeit heilen wird. So ist Fußball, das ist Teil des Spiels“, erklärte der Mittelfeldspieler auf einer Pressekonferenz in Australien.

Lektionen für die Zukunft und die Verantwortung der Führung

Der erfahrene Spieler hat jedoch beschlossen, diesen Rückschlag nicht als dauerhaftes Hindernis, sondern als Ansporn für sein Wachstum zu sehen. Er betonte nachdrücklich, dass er, sollte sich eine solche Situation wiederholen, niemals davor zurückschrecken würde, einen Elfmeter zu schießen, und bereit sei, tausendmal die Verantwortung zu übernehmen.

Während unter Carlo Ancelotti große Veränderungen im Team stattfinden, ist Guimarães zu einem der erfahrensten Vertreter der Mannschaft geworden. Er merkte an, dass es eine seiner Hauptaufgaben sei, junge Talente wie Estevao und Gabriel Bontempo zu unterstützen und ihnen Selbstvertrauen zu geben.

Die neue Generation und die Rollenverteilung in der Nationalmannschaft

Der Spieler erinnerte sich daran, dass ihn die älteren Spieler bei seiner ersten Berufung in die Nationalmannschaft im Jahr 2020 sehr dabei unterstützten, sich wohlzufühlen. Jetzt ist genau diese Aufgabe auf seine Schultern gefallen.

„Nach der letzten Weltmeisterschaft übernehmen diejenigen von uns, die geblieben sind – ich, Gabriel Magalhães, Vini Jr, Raphinha, Douglas Santos und Marquinhos – eine andere, eine Führungsrolle. Wir haben jetzt 18-, 19- und 20-Jährige im Team. Ich fühle mich neben ihnen wie ein Routinier“, schloss Bruno Guimarães.

Bruno GuimarãesBrasilianische NationalmannschaftCarlo AncelottiWeltmeisterschaftArsenal
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Erling Haaland erzielt Doppelpack: Norwegen besiegt Irak und startet mit Sieg in die WMErling Haaland erzielt Doppelpack: Norwegen besiegt Irak und startet mit Sieg in die WM17 Juni 05:12Neymar in den WM-Kader Brasiliens berufenNeymar in den WM-Kader Brasiliens berufen19 Mai 11:59WM-Teilnahme von Lamine Yamal fraglichWM-Teilnahme von Lamine Yamal fraglich18 Mai 23:58Estevao kehrt in die brasilianische Nationalmannschaft zurück und erinnert sich an das WM-AusEstevao kehrt in die brasilianische Nationalmannschaft zurück und erinnert sich an das WM-AusHeute 00:55Bruno Guimaraes: Erling Haaland betreibt Psychospiele, um Brasilien unter Druck zu setzenBruno Guimaraes: Erling Haaland betreibt Psychospiele, um Brasilien unter Druck zu setzen5 Juli 02:56Ancelottis sensationelle Aussage: Die wahren Gründe für die Krise der brasilianischen NationalmannschaftAncelottis sensationelle Aussage: Die wahren Gründe für die Krise der brasilianischen Nationalmannschaft31 Juli 16:37
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt