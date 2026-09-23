Bei der 46. Schacholympiade, die in Samarkand ausgetragen wird, wurde ein weltbewegendes Ergebnis erzielt, das die Schachwelt in Staunen versetzt und in die Geschichtsbücher eingehen wird. Die usbekische Herren-Nationalmannschaft (Usbekistan-1), die die Tabelle anführt, besiegte im zentralen und „goldwerten“ Duell der 7. Runde den direkten Verfolger — das mächtige Team aus China — mit 3:1 und feierte einen absoluten und unbezahlbaren Sieg. Der Held dieses Duells war unser Anführer Nodirbek Abdusattorov, der am ersten Brett spielte. In einem kompromisslosen taktischen Kampf zwang Nodirbek den amtierenden Weltmeister, den chinesischen Superstar Ding Liren, in die Knie und sicherte sich einen historischen 1:0-Sieg.

Am dritten Brett erzielte unser weiterer meisterhafter Großmeister Nodirbek Yakubboyev einen glänzenden Sieg gegen den erfahrenen Yu Yangyi und festigte damit die Überlegenheit Usbekistans weiter. Während Javohir Sindarov am zweiten Brett mit den schwarzen Steinen gegen den starken Gegner Wei Yi ein solides Remis erreichte, erfüllte auch Muhiddin Madaminov am vierten Brett seine Aufgabe gegen Xu Xiangyu tadellos und steuerte einen halben Punkt (0,5:0,5) zum Mannschaftsergebnis bei. Dieser überzeugende 3:1-Sieg gegen eine Schach-Supermacht wie China ebnet Usbekistan den Weg zum Olympiasieg.

Wie wird Abdusattorovs Sieg über Ding Liren die Weltrangliste erschüttern, wie hat der Heldenmut des zweiten Nodirbek das Team gerettet und wer kann Usbekistans Sprung zu den Goldmedaillen jetzt noch stoppen?

„Die Niederlage des Weltmeisters, Yakubboyevs Schlag und 3:1“: Die 5 wichtigsten Punkte der 7. Runde

Die sensationellsten Fakten aus dem Super-Duell in Samarkand:

Historischer Sieg durch Abdusattorov: Am ersten Brett besiegte Nodirbek Abdusattorov den amtierenden Weltmeister Ding Liren (1:0) und bewies erneut die Stärke des usbekischen Schachs;

Nodirbek Yakubboyevs Meisterschaft: Am dritten Brett besiegte Yakubboyev den erfahrenen chinesischen Vertreter Yu Yangyi souverän und sicherte den entscheidenden Erfolg des Teams;

China mit 3:1 bezwungen: Unsere Schachspieler verloren keine einzige Partie und demontierten den Gegner mit 2 Siegen und 2 Remis;

Wichtiger Beitrag von Sindarov und Madaminov: Die komplexen Partien an den Brettern zwei und vier gegen Wei Yi und Xu Xiangyu endeten unentschieden und festigten das Ergebnis;

Festigung der alleinigen Tabellenführung: Der direkte Sieg gegen den engsten Verfolger auf Platz 2 hat den Weg unserer Mannschaft zum Olympiasieg in Samarkand erheblich geebnet.

Usbekistan – China: Vergleich der Bretter und Endergebnisse der 7. Runde

Protokoll des zentralen Super-Matches der 46. Olympiade in Samarkand:

Brettnummer Nationalteam Usbekistan Ergebnis Nationalteam China Besonderheit und Ausgang der Partie Brett 1 Nodirbek Abdusattorov 1 : 0 Ding Liren Der amtierende Weltmeister wurde besiegt — die Sensation des Tages Brett 2 Javohir Sindarov 0,5 : 0,5 Wei Yi Ein solides Remis gegen einen der größten Stars Chinas Brett 3 Nodirbek Yakubboyev 1 : 0 Yu Yangyi Ein strategischer und erhoffter goldener Sieg Brett 4 Muhiddin Madaminov 0,5 : 0,5 Xu Xiangyu Ein wichtiger halber Punkt, der die Mannschaftsüberlegenheit sicherte GESAMT USBEKISTAN-1 3 : 1 CHINA Usbekistan hat die alleinige Tabellenführung weiter ausgebaut

Schachexpertise und Analyse: Warum ist dieser Sieg über China von phänomenaler Bedeutung?

Fazit internationaler Großmeister und Schachkommentatoren:

Psychologische „Schocktherapie“ und der Ding-Liren-Effekt: Abdusattorovs furchtloser und kühler Sieg gegen den amtierenden Weltmeister Ding Liren hat nicht nur Auswirkungen auf dieses Match, sondern auf die gesamte Olympiade; dies katapultiert Abdusattorovs Rating und seine Ambitionen auf die klassische Weltmeisterschaft an die Spitze;

Die perfekte Kombination der „zwei Nodirbeks“: Dass Abdusattorov und Yakubboyev ihre Partien parallel gewannen, hat alle taktischen Pläne des chinesischen Trainerstabs zunichtegemacht; dies zeigt, dass unsere Jungs zum gefährlichsten Duo in Mannschaftswettbewerben geworden sind;

Die Verteidigungskunst von Javohir und Muhiddin: In solch verantwortungsvollen Begegnungen ist ein Remis so wertvoll wie ein Sieg; Sindarovs Standhaftigkeit gegen Wei Yi und Madaminovs gegen Xu Xiangyu waren das Fundament des Erfolgs;

Die Chance, dass der Olympiapokal in Samarkand bleibt: Der direkte Sieg gegen den Hauptkonkurrenten nach der 7. Runde hat Usbekistan einen Vorsprung verschafft und die Chancen drastisch erhöht, den Titel als Champion von Chennai 2022 zu verteidigen.

Die Jungs aus Usbekistan haben in Samarkand erneut bewiesen, dass sie zu den klügsten Köpfen der Welt gehören, indem sie eine der größten Schachnationen besiegt haben.

Glauben Sie, dass Nodirbek Abdusattorovs Sieg über Weltmeister Ding Liren die Grundlage für seinen baldigen Gewinn der klassischen Weltmeisterschaft sein kann? Sind Sie zu 100 % überzeugt, dass unsere Jungs nach diesem historischen Sieg die Goldmedaillen der Olympiade in Samarkand verteidigen werden? Hinterlassen Sie Ihre Glückwünsche und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel über den historischen Erfolg unseres Nationalsports mit allen Schachfans!