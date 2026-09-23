Corgi frisst den Reisepass seines Besitzers

In Russland stand eine junge Frau vor einem unerwarteten Problem. Ihr Corgi hat ihren Reisepass zerbissen.

Das Kuriose daran ist, dass dieser Vorfall nur zwei Wochen vor ihrer geplanten Reise auf die Malediven passierte.

Nun muss sie das wichtige Dokument dringend neu beantragen. Andernfalls könnte sie den neuen Pass nicht rechtzeitig erhalten und ihr lang ersehnter Urlaub könnte ins Wasser fallen.

So hat der kleine „Unfug“ des Corgis die Reisepläne seiner Besitzerin ernsthaft beeinträchtigt und für unerwartete Sorgen gesorgt.