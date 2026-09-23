Corgi frisst den Reisepass seines Besitzers

·21·Welt
Corgi frisst den Reisepass seines Besitzers

In Russland stand eine junge Frau vor einem unerwarteten Problem. Ihr Corgi hat ihren Reisepass zerbissen.

Das Kuriose daran ist, dass dieser Vorfall nur zwei Wochen vor ihrer geplanten Reise auf die Malediven passierte.

Nun muss sie das wichtige Dokument dringend neu beantragen. Andernfalls könnte sie den neuen Pass nicht rechtzeitig erhalten und ihr lang ersehnter Urlaub könnte ins Wasser fallen.

So hat der kleine „Unfug“ des Corgis die Reisepläne seiner Besitzerin ernsthaft beeinträchtigt und für unerwartete Sorgen gesorgt.

MaledivenCorgiReisepassReiseRussland
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Hund, der die Gesten seines Besitzers versteht, begeistert soziale NetzwerkeHund, der die Gesten seines Besitzers versteht, begeistert soziale Netzwerke13 Juli 15:12Mädchen, das seinen Reisepass in einem Video zeigte, tappt in die Falle von BetrügernMädchen, das seinen Reisepass in einem Video zeigte, tappt in die Falle von Betrügern12 September 15:37Katze, die nicht eine Sekunde von der Seite ihrer Besitzerin wich, berührt NutzerKatze, die nicht eine Sekunde von der Seite ihrer Besitzerin wich, berührt Nutzer30 Juli 18:18Katze weicht seit Monaten nicht vom Grab ihrer Besitzerin und wird zum VorbildKatze weicht seit Monaten nicht vom Grab ihrer Besitzerin und wird zum Vorbild29 Juli 05:19Die „Kunst“ eines Jungen mit schwarzem Kugelschreiber auf dem Pass seines Vaters zieht alle Blicke auf sichDie „Kunst“ eines Jungen mit schwarzem Kugelschreiber auf dem Pass seines Vaters zieht alle Blicke auf sich6 August 14:20Britische Bloggerin droht in Dubai TodesstrafeBritische Bloggerin droht in Dubai Todesstrafe30 Juni 15:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten