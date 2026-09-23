Auf dem Parkett der internationalen Diplomatie und Nahostpolitik gab es eine weitere Erklärung, die die Aufmerksamkeit der Weltpresse auf sich zog. Der syrische Präsident Ahmad al-Schara’a nahm an einer Veranstaltung teil, die vom einflussreichen Atlantic Council in New York organisiert wurde, und sprach über den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und die Details ihres Dialogs über die besetzten Golanhöhen.

Als Reaktion auf Trumps Haltung zur Anerkennung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen erinnerte sich der syrische Staatschef an einen unerwarteten und ironischen Vorschlag, den er ihm unterbreitet hatte: „Als er davon sprach, dass die Golanhöhen unter israelischer Souveränität stünden, sagte ich: Warum geben Sie den Israelis nicht New Jersey? Die Golanhöhen gehören Ihnen nicht, aber New Jersey ist Ihr Eigentum. Soweit ich weiß, gibt es dort viele Demokraten, die nicht für Trump stimmen. Also wäre es nicht schlecht, es den Israelis zu geben. Zumindest ist es ein Gebiet, das ihm gehört, aber die Golanhöhen gehören nicht Präsident Trump“.

Diese Aussage von al-Schara’a hat erneut gezeigt, dass Damaskus in der Frage der Souveränität über annektierte Gebiete keine Kompromisse eingeht und eine entschlossene Haltung gegenüber jeglichem äußeren Druck einnimmt. Wie wird diese scharfe diplomatische Ironie des syrischen Staatschefs in Washington und Tel Aviv aufgenommen, wie funktionieren die Normen des Völkerrechts in Bezug auf die Golanhöhen und welchen Einfluss wird diese Erklärung auf die Friedensverhandlungen in der Region haben?

„Der New-Jersey-Vorschlag, Demokraten und die Souveränität über den Golan“: 5 Kernpunkte der Erklärung

Wichtige Aspekte aus der Rede von Ahmad al-Schara’a beim Atlantic Council:

Enthüllung des Dialogs mit Trump: Der syrische Präsident enthüllte, dass er persönlich mit Donald Trump über die Golanhöhen gestritten hat;

Vorschlag, New Jersey abzutreten: Al-Schara’a schlug Trump vor, nicht das Land eines anderen Staates, sondern einen eigenen US-Bundesstaat an Israel abzutreten;

Ironie auf die US-Innenpolitik: Der syrische Staatschef betonte, dass es in New Jersey viele Demokraten gibt, die nicht für Trump stimmen, und begründete diesen Vorschlag mit politischer Satire;

„Die Golanhöhen gehören nicht Trump“: Der Staatschef von Damaskus betonte, dass die Golanhöhen ausschließlich Syrien gehören und der US-Präsident keine Rechte über diese Gebiete hat;

Offenes Podium in New York: Diese scharfen Äußerungen fielen vor dem Publikum des Atlantic Council, einem der einflussreichsten Think Tanks der USA.

Die Golanhöhen und der Streit um die territoriale Souveränität: Ein Vergleich der Positionen

Die Haltungen und Ansätze der Parteien zu diesem geopolitischen Thema:

Kriterien und Parteien Position von Donald Trump und den USA Position von Ahmad al-Schara’a und Syrien Sicht auf den territorialen Status Einseitige Anerkennung der israelischen Souveränität Von der UN anerkanntes, untrennbares Gebiet Syriens Befugnis zur Gebietsverteilung Unterstützung durch außenpolitische Entscheidungen „Niemand hat das Recht, das Land eines anderen Staates zu verschenken“ Diplomatisches Argument Notwendigkeit der israelischen Sicherheit und strategischen Kontrolle „Wenn Land benötigt wird, sollen die USA ihren eigenen Bundesstaat New Jersey geben“ Abhängigkeit von der Innenpolitik Wahlversprechen und Lobbyinteressen Ironie am Beispiel der demokratischen Wähler in New Jersey Endgültige Bedingung Aufrechterhaltung des aktuellen Annexion-Status Vollständiger Rückzug der israelischen Truppen auf die Linie von 1974

Geopolitik und internationale Diplomatie-Expertise: Warum hat diese Aussage für Aufsehen gesorgt?

Fazit von Analysten der internationalen Politik und Orientalisten:

Bruch mit den Grenzen der klassischen Diplomatie: Dass der syrische Präsident den ehemaligen Chef des Weißen Hauses direkt auf US-Boden vor einflussreichen Experten mit offenem Humor und logischer Ironie in die Enge treibt, gilt als ungewöhnlicher diplomatischer Schachzug;

Betonung der Völkerrechtsnormen: Mit dem Satz „New Jersey ist Ihr Eigentum, der Golan nicht“ erinnerte al-Schara’a an die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates – kein Staat kann das rechtmäßige Territorium eines anderen unabhängigen Staates an Dritte verschenken;

Die unabhängige Stimme von Damaskus: Dieser Auftritt zeigte, dass die neue Führung Syriens im Dialog mit westlichen Politikern nicht unterwürfig, sondern auf Augenhöhe und zu scharfen Debatten fähig ist;

Signal an das US-Innenpublikum: Die Umwandlung der Spannungen zwischen Trump und den Demokraten in ein diplomatisches Argument wird dazu beitragen, dass dieses Thema in den US-Medien stärker beleuchtet wird und das Golan-Problem wieder auf die Tagesordnung rückt.

Diese Aussage von Ahmad al-Schara’a zeigt, dass die territorialen Konflikte im Nahen Osten auf der internationalen Bühne noch lange Zeit eines der heißesten Diskussionsthemen bleiben werden.

Was denken Sie: Wie fundiert ist die Antwort von Ahmad al-Schara’a an Donald Trump bezüglich New Jersey aus völkerrechtlicher Sicht? Kann der Konflikt um die Golanhöhen in den kommenden Jahren friedlich gelöst werden? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen exklusiven Artikel, der einen Blick hinter die Kulissen der großen Geopolitik gewährt, mit allen!