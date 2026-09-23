Geheimnisse der vor 700 Jahren versunkenen Stadt werden gelüftet

GroßbritannienIn Großbritannien wurden Spuren der mittelalterlichen Stadt Shipden entdeckt, die vor etwa 700 Jahren im Nordmeer versank. Taucher identifizierten und fotografierten 25 mysteriöse, von Menschenhand geschaffene Objekte nur wenige hundert Meter vor der Küste von Cromer in der Grafschaft Norfolk. Dies berichtete Jam Press.

Es wurde bekannt, dass die aus Feuerstein errichteten Strukturen auf dem Meeresgrund aus dem 14. Jahrhundert stammen. Forscher vermuten, dass es sich um alte Dämme, Teile eines Piers oder andere Küstenbauwerke handeln könnte.

Die Siedlung Shipden wurde im Laufe des 14. Jahrhunderts allmählich von den Fluten der Nordsee verschlungen. Ein schwerer Sturm im Jahr 1362 zerstörte die Küstenlinie der Stadt fast vollständig.

Britische Taucher haben die Ruinen der versunkenen Stadt erstmals detailliert fotografiert und auf dieser Grundlage digitale 3D-Modelle erstellt. Dies ermöglicht es Experten, die unter Wasser erhaltenen Strukturen besser zu untersuchen.

Der Fund hat Licht auf eine weitere berühmte Legende geworfen. Unter den Bewohnern von Cromer wurde lange Zeit erzählt, dass sich unter dem „Church Rock“ (Kirchenfelsen) die St. Peter-Kirche verberge.

Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem von den Tauchern identifizierten Objekt wahrscheinlich nicht um eine Kirche, sondern um einen Teil einer mittelalterlichen Küstenbefestigung handelt. Dies verstärkt die Wahrscheinlichkeit, dass die berühmte Legende nicht der Wahrheit entspricht.

„Wir alle, die in Cromer aufgewachsen sind, haben die Geschichten über den Church Rock gehört. Daher ist es ein großer Schritt, zu erkennen, dass diese Legende möglicherweise falsch ist. Wir studieren derzeit mittelalterliche Dokumente und vergleichen sie mit den auf dem Meeresgrund gefundenen Objekten. Wir stellen bisher nur Vermutungen an, keine endgültigen Schlussfolgerungen“, sagte Peter Stibbons, Vorsitzender der „Friends of Cromer Museum“ und Projektleiter.

In der Geschichte dieser Region gibt es noch ein weiteres interessantes Ereignis. Im Jahr 1888 lief das Ausflugsschiff „Victoria“ auf einen Unterwasserfelsen auf und erlitt Schiffbruch. Später wurden die Überreste des Schiffes zusammen mit einem Teil des Felsens gesprengt, um ein Hindernis zu beseitigen, das die Schifffahrt hätte behindern können.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass bei diesen Arbeiten auch wertvolle archäologische Objekte beschädigt wurden.

„Unser ursprüngliches Interesse galt der Möglichkeit, die Überreste der ‚Victoria‘ zu finden. Aber dass wir der Gemeinde von Cromer helfen konnten, die Geschichte von Shipden besser zu verstehen, war ein großer Erfolg für uns. Vielleicht war der Church Rock tatsächlich eine Küstenbefestigung. Deshalb wird die Suche nach der Kirche selbst weitergehen“, sagte der leitende Taucher Nick Schiller.

Die Forschungen werden im Rahmen des Alfred-Savin-Projekts mit Unterstützung des National Lottery Heritage Fund durchgeführt. Obwohl die Tauchsaison vorerst beendet ist, planen die Wissenschaftler, die Untersuchungen im Jahr 2027 fortzusetzen.

Die gefundenen archäologischen Materialien und die erstellten 3D-Modelle werden für die Ausstellung im Cromer Museum sowie für die öffentliche Präsentation im Internet vorbereitet.

Zuvor wurde berichtet, dass vor der Küste Schottlands ein Schiff mit wertvollen Funden unter Wasser entdeckt wurde. Das Schiff, das dem englischen und schottischen König Karl I. gehörte, sank 1633. Es wurde gesagt, dass der Gesamtwert des Fundes, zusammen mit den königlichen Gegenständen und Kunstwerken an Bord, mehr als 1 Milliarde Dollar betragen könnte.