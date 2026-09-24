Hubble-Weltraumteleskop vollendet seinen 200.000. Orbit um die Erde

Das legendäre Hubble-Weltraumteleskop hat einen historischen Meilenstein für die weltweite Wissenschaft erreicht und seinen 200.000. Orbit um die Erde vollendet. Das einzigartige Instrument, das seit 36 Jahren ununterbrochen im Einsatz ist, bleibt eines der produktivsten wissenschaftlichen Werkzeuge der Menschheitsgeschichte und leistet beispiellose Dienste bei der Erforschung des Universums. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com hat das Raumfahrzeug im Laufe seiner Mission mehr als 8 Milliarden Kilometer zurückgelegt und über 1,7 Millionen wissenschaftliche Beobachtungen durchgeführt. Sein 200.000. Jubiläums-Orbit widmete das Teleskop der Messung der Expansionsrate des Universums, der sogenannten Hubble-Konstante.

Wissenschaftliche Forschung und neue Aufgaben

Derzeit beobachtet Hubble weiterhin die Supernova „Athena“, die 2025 vom James Webb Space Telescope entdeckt wurde. Das Licht dieser Sternenexplosion passiert den Galaxienhaufen MACS J0417, der als Gravitationslinse fungiert und mehrere Bilder desselben Ereignisses erzeugt.

Wissenschaftler erwarten das Wiedererscheinen von „Athena“ bis März 2027. Die präzise Messung der Zeitverzögerung zwischen diesen Erscheinungen ermöglicht es, die Massenverteilung des Linsenhaufens zu kartieren und fundamentale Parameter wie die Expansionsrate des Universums zu verfeinern.

Zusammenarbeit mit modernen Teleskopen und hohe Nachfrage

Trotz seines Alters behält Hubble seine einzigartigen Vorteile. Es arbeitet im ultravioletten und optischen Bereich und ergänzt damit perfekt die Infrarotbeobachtungen des James Webb und des kürzlich gestarteten Nancy Grace Roman Teleskops. Das 1990 gestartete Gerät arbeitet rund um die Uhr und deckt alles von Objekten im Sonnensystem bis hin zu den entferntesten Galaxien ab.

Experten stellen fest, dass das Interesse der astronomischen Gemeinschaft an dem Teleskop von Jahr zu Jahr wächst. Derzeit übersteigt die Zahl der von Wissenschaftlern eingereichten Anträge auf Beobachtungszeit die verfügbaren Kapazitäten um das Siebenfache, was seinen enormen wissenschaftlichen Wert unterstreicht. Eine Echtzeit-Überwachung der aktuellen Beobachtungen von Hubble ist weiterhin über die offizielle NASA-Website möglich.